der Alpenländische Kreditorenverband am Montag, dem 23. November 2026, bekannt gab, wurde über das Vermögen der Grazer Combo-Shops GmbH nach einem vorangegangenen Gläubigerantrag und einem eigenen Antrag des Unternehmens ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eröffnet. Die Verbindlichkeiten werden laut AKV mit rund 1,2 Millionen Euro beziffert, betroffen sind 32 Gläubiger sowie 17 Dienstnehmer.

Umsatzrückgänge und gestiegene Fixkosten als Ursache

Das 2012 gegründete Unternehmen mit Sitz in der Grazer Kärntner Straße betreibt neben einem Onlinehandel für Endkunden und einem B2B-Onlineshop für Friseurbetriebe auch einen Großhandel sowie die „BellAffair Beauty Lounge“ mit Friseursalon und stationärem Fachhandel in Gleisdorf, heißt es. Als Gründe für die Zahlungsunfähigkeit nennt das Unternehmen laut AKV unter anderem gestiegene Fixkosten nach einem starken Wachstum zwischen 2014 und 2023, anhaltende Umsatzrückgänge seit 2024 sowie die kostenintensive Umstellung des Warenwirtschafts- und Shopsystems. Zudem seien die erwarteten Umsatzsteigerungen im B2B-Bereich hinter den Prognosen zurückgeblieben.

Fortführung des Betriebs wird angestrebt

Den Passiva von rund 1,2 Millionen Euro stehen laut Angaben der Antragstellerin unter anderem ein Warenlager im Wert von rund 200.000 Euro sowie ein Bankguthaben von rund 100.000 Euro gegenüber. Eine Fortführung des Unternehmens wird angestrebt: Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme, angeboten. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Lerchbaumer Schlager Rechtsanwälte GmbH bestellt.