Die Gemeindeaufsicht des Landes Steiermark hat ihre Prüfung der finanziellen Situation der Stadt Graz abgeschlossen und entsprechende Feststellungen sowie Empfehlungen übermittelt. Der Bericht sorgt am heutigen Montag, dem 23. November 2026, für unterschiedliche Reaktionen.

NEOS: „Echte Reformen statt Ausreden“

Kritik kommt von der Grazer NEOS-Fraktionsvorsitzenden Verena Garber. Sie sieht durch die Ergebnisse der Gemeindeaufsicht die Warnungen ihrer Partei bestätigt und kritisiert, dass die bisherigen Einsparungen bei Weitem nicht ausreichten: „Bei zwei Milliarden Euro Schulden braucht es endlich echte Reformen statt Ausreden.“ Besonders ins Visier nimmt Garber die KPÖ, die ihrer Ansicht nach vor allem Bereiche der Grünen mit Einsparungen belaste, während in den KPÖ-geführten Ressorts Finanzen, Soziales, Wohnen und Gesundheit die Reformbereitschaft fehle. So verweigere die KPÖ etwa ein faires Einkommensmonitoring im Gemeindebau, wodurch auch Gutverdienende dauerhaft von geförderten Mieten profitierten, während junge Familien auf Wartelisten stünden, heißt es in einer aktuellen Aussendung. „Jeder Euro, den wir für Zinsen ausgeben müssen, fehlt bei der Sprachförderung unserer Kinder, bei dringend benötigten Betreuungsplätzen und bei der Entlastung unserer Grazer Betriebe“, betont Garber.

©Neos Am Foto: Grazer NEOS-Fraktionsvorsitzende Verena Garber.

Eber verweist auf bereits laufende Maßnahmen

Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) weist die Kritik an einem fehlenden Sparkurs zurück und betont, dass sich zahlreiche Empfehlungen der Gemeindeaufsicht bereits in Umsetzung befänden oder schon berücksichtigt worden seien: „Die Empfehlungen der Gemeindeaufsicht werden von der Stadt Graz ernst genommen. Entscheidend ist aber, dass bereits zahlreiche Maßnahmen zur Konsolidierung gesetzt wurden und weitere Schritte folgen. Unser Ziel bleibt es, die städtischen Finanzen nachhaltig zu stabilisieren, die Schuldenentwicklung zu bremsen und gleichzeitig die Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig abzusichern.“ Laut dem Büro des Finanzstadtrates verzichtet die Stadt 2027 wie empfohlen auf ein Doppelbudget, deckelt den Investitionsrahmen für das Haus Graz bei 150 Millionen Euro pro Jahr und hat den operativen Saldo laut Strategiebericht 2025 um 22,3 Millionen Euro sowie 2026 um 101,7 Millionen Euro verbessert. Auch bei den Abstimmungsprozessen rund um das Sozial- und Pflegeleistungsfinanzierungsgesetz habe man gemeinsam mit dem Land bereits Schritte zur Verbesserung erarbeitet, so in der Aussendung.