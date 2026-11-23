Während im steirischen Landtag am Dienstag, dem 24. November 2026, die nächste Sitzung über die Bühne geht, formiert sich direkt vor dem Landhaus Widerstand gegen die geplanten Einsparungen im Gesundheitsbereich. Die Plattform #steiermarkretten ruft für die Zeit von 8.45 bis 9.30 Uhr zu einer Protestaktion vor dem Landtag in der Grazer Herrengasse 16 auf.

Kritik an Kürzungen bei den steirischen Spitälern

Hintergrund der Aktion sind laut den Organisatoren geplante Einschnitte im Gesundheitswesen: Während die Landesregierung einen Masterplan für die Pflege verspreche, sollen bei den steirischen Spitälern rund 30 Millionen Euro gekürzt werden. Statt die Gesundheitsversorgung zu verbessern und die Beschäftigten zu entlasten, drohten damit weitere Einschnitte, heißt es in einer aktuellen Aussendung. „Wir werden die schleichende Ausdünnung und Verschlechterung unserer Gesundheitsversorgung nicht unwidersprochen hinnehmen! Deshalb laden wir von #steiermarkretten zum musikalischen Protest vor den Landtag in der Grazer Herrengasse“, heißt es in der Ankündigung der Initiative. Gefordert werden eine verlässliche Finanzierung der Spitäler, gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten sowie eine Gesundheits- und Pflegeversorgung, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert.