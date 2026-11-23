In einer denkbar knappen Entscheidung besiegten die Graz Giants Ende Juli die Danube Dragons mit 16:14 in der Austrian Bowl XLI und holten damit erstmals seit 18 Jahren den österreichischen Meistertitel im American Football wieder in die Steiermark. Am Nachmittag des heutigen Montags, dem 23. November 2026, empfing Landeshauptmann und Sportreferent Mario Kunasek das Meisterteam samt Meistertrophäe in der Grazer Burg.

„Ergebnis harter Arbeit, Disziplin und echtem Teamgeist“

Im Regierungssitzungszimmer gratulierte Kunasek den Spielern sowie dem gesamten Umfeld des Vereins zum insgesamt elften Staatsmeistertitel der Vereinsgeschichte: „Ein österreichischer Meistertitel ist das Ergebnis harter Arbeit, Disziplin und echtem Teamgeist. Ihr habt in dieser Saison mit Leidenschaft, Zusammenhalt und dem nötigen Biss überzeugt und euch den Titel verdient. Dazu gratuliere ich ganz herzlich und wünsche für die kommende Saison viel Erfolg!“ Zugleich dankte der Landeshauptmann dem Vorstand, der Geschäftsführung, dem Trainer- und Betreuerteam sowie den ehrenamtlichen Helfern, Sponsoren und Fans für ihren Beitrag zu diesem Erfolg. Die 1981 gegründeten Graz Giants sind im ASKÖ-Stadion in Graz-Eggenberg beheimatet und gelten als ältester bestehender American-Football-Verein Österreichs.