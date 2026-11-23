In der Grazer Nikolausschule der Katholischen Jungschar gibt Andrè Straubinger (34) praktische Tipps für den Besuch im Wohnzimmer und erzählt über die wahre Bedeutung des goldenen Buchs.

Leiter Andrè Straubinger (34) befindet sich gerade in der Ausbildung zum katholischen Priester, studiert Theologie und war in seiner Heimatgemeinde Pernegg an der Mur selbst lange als Nikolaus unterwegs. „Seit einigen Jahren darf ich die Nikolausschule der katholischen Jungschar begleiten.“

„Scheinbar passt es“

Zur Leitung der Schule kam Straubinger durch eine freundliche Anfrage. Das Konzept findet großen Anklang und er selbst schmunzelt über die Entwicklung: „Die Nikolausschule war nicht meine Erfindung. Aber scheinbar passt’s halbwegs was ich mache, nachdem ich es heuer wieder machen darf.“ Zu ihm kommen Männer und Frauen jeden Alters. „Es ist auch sehr unterschiedlich wie die Teilnehmenden in ihrer Kindheit selbst den Nikolaus erlebt haben.“

Tipps für die Praxis

In den Schulungen drehen sich die Fragen der angehenden Nikoläuse meist um ganz konkrete Situationen. Es geht um echte Herausforderungen im Wohnzimmer rund um den Nikolausbesuch. Straubinger erklärt: „Die Fragen der Teilnehmenden betreffen häufig die konkrete Gestaltung des Hausbesuchs: Was mache ich, wenn ich ein Sündenregister zugesteckt bekomme? Wie gehe ich mit unruhigen und ängstlichen Kindern um.“

Das goldene Buch vom Nikolaus

„Die wichtigsten Punkte, die wir den künftigen Nikoläusen mitgeben wollen, sind: ‚Frohbotschaft statt Drohbotschaft!‘, ‚Wir stellen die Kinder in die Mitte!‘ und ‚Jede*r kann wie Nikolaus sein!‘“ Im Zentrum steht, das Wesen des Heiligen in den Vordergrund zu rücken. Das goldene Buch ist für den Priesterseminaristen kein Protokoll für Missetaten. Er betont: „Bestrafungen haben im goldenen Buch keinen Platz. Es ist die Bibel und kein Sündenregister.

Kinder auf Augenhöhe

Der Schutz und das Wohlbefinden der Kleinsten stehen an erster Stelle. Wenn ein oft fremder Mann oder eine fremde Frau als Bischof verkleidet in den Raum tritt, ist Fingerspitzengefühl gefragt. Straubinger erklärt dazu: „Da gilt es, umsichtig zu sein, ob Furcht oder Unsicherheit da ist.“ Um darauf entsprechend reagieren zu können, lernen die Nikoläuse auf die Kinder einzugehen, die Mitra abzunehmen, den Stab wegzulegen und sich mit den Kindern auf Augenhöhe zu begeben.

„Jede und jeder kann wie Nikolaus sein“

Der letzte Leitspruch macht deutlich: Nikolaus sein hat nichts mit Bart, Geschlecht oder einer bestimmten Rolle zu tun. Es ist allein die Botschaft, die zählt: „Es geht ums Teilen, um Nächstenliebe aus dem christlichen Glauben heraus und es geht vor allem darum diese Nächstenliebe auch zu leben.“ Darum bringt der Nikolaus auch heute noch kleine Geschenke mit.

Die positive Energie, die bleibt

Am Ende bleibt für den Nikolaus-Lehrer kein einzelner Moment hängen, sondern die geballte Energie aller Beteiligten. Wenn Generationen durch den Brauch verbunden werden und die Teilnehmer von ihren Erlebnissen schwärmen, schlägt sein Herz höher. Straubinger fasst es treffend zusammen: „Es ist die allgemeine Freude und positive Energie, die spürbar wird, wenn die Teilnehmer*innen von ihren schönen Erfahrungen erzählen.“