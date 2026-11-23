Am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, parken Besucher in den P+R-Anlagen Murpark und Brauquartier kostenlos und erhalten zudem ein gefülltes Adventsackerl.

Wie die Stadt Graz am heutigen Montag, dem 23. November 2026, bekannt gab, parken Besucher am 8. Dezember in den P+R-Anlagen Murpark und Brauquartier gratis. Zusätzlich wartet auf die Nutzer eine kleine vorweihnachtliche Überraschung: Ab 9 Uhr werden in den beiden Anlagen insgesamt 500 Adventsackerl verteilt, die mit süßen Köstlichkeiten sowie Gutscheinen aus der Grazer Innenstadt gefüllt sind. Die Sackerl sind erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Alternative zum Stadtzentrum

Mit der Adventaktion möchte die Stadt Graz aufzeigen, wie bequem und kostengünstig der Weg ins Zentrum mit Park & Ride funktioniert. Neben einem günstigen Tages-Kombi-Ticket bieten die P+R-Anlagen laut Stadt auch einen Jahresparktarif von 288 Euro als Alternative zum Parken direkt im Stadtzentrum.