Weil ihr Besitzer ins Krankenhaus musste, kamen auf einen Schlag 295 Wellensittiche ins Grazer Landestierheim. Das Team richtete kurzerhand Katzengehege für die Vögel her. Nun werden Menschen gesucht, die ihnen ein Zuhause bieten.

Mit einigen zusätzlichen Tieren hatte das Grazer Landestierheim wohl gerechnet, nicht aber mit einem ganzen Schwarm aus beinahe 300 Wellensittichen. Genau vor dieser Herausforderung stand das Team rund um Tierheimleiterin Susanne Bräuer. Die Vögel hatten zuvor gemeinsam bei einer Privatperson in einer Grazer Altbauwohnung gelebt. Als diese ins Krankenhaus musste und sich nicht mehr um die Tiere kümmern konnte, musste rasch eine Lösung gefunden werden. Schließlich übernahm das Landestierheim 295 Wellensittiche. Nun stehen die Mitarbeiter vor einer weiteren großen Aufgabe: Für möglichst viele der Tiere sollen geeignete, dauerhafte Plätze gefunden werden.

Katzengehege mussten umfunktioniert werden

Fast 300 zusätzliche Tiere unterzubringen, ist selbst für ein erfahrenes Tierheim keine alltägliche Situation. Innerhalb kurzer Zeit mussten geeignete Unterkünfte geschaffen und ausreichend Futter organisiert werden. Wie Tierheimleiterin Susanne Bräuer gegenüber der Kronen Zeitung schildert, funktionierte das Team kurzerhand Katzengehege zu Unterkünften für die Vögel um. Äste und Zweige wurden besorgt, damit sich die Wellensittiche in ihrer neuen Umgebung möglichst gut einrichten konnten. Die Unterbringung gelang. Der tägliche Aufwand ist allerdings beträchtlich. Neben der Fütterung müssen die Gehege regelmäßig gereinigt und die vielen Tiere versorgt werden. Und das zusätzlich zu den Hunden, Katzen und anderen Tieren, die ohnehin im Landestierheim leben.

Tierarzt untersucht die Vögel: Es gibt gute Nachrichten

Bei einer so großen Anzahl an Tieren stellt sich auch die Frage nach ihrem Gesundheitszustand. Hier gibt es erfreuliche Nachrichten. Die Wellensittiche wurden vom Tierarzt und Vereinsobmann Thomas Mrkor untersucht. Nach Angaben des Tierheims sind die Tiere gesund und wurden bei ihrem bisherigen Besitzer gut gehalten. Damit steht einer Vermittlung grundsätzlich nichts im Weg. Dass die Vögel abgegeben werden mussten, hängt demnach mit der gesundheitlichen Situation ihres bisherigen Besitzers zusammen. Auf seiner offiziellen Vermittlungsseite sucht das Landestierheim derzeit für die Wellensittiche neue Plätze.

Grazer Tierheim hofft auf viele neue Besitzer

Nun ist vor allem die Unterstützung von Menschen gefragt, die den Wellensittichen ein geeignetes Zuhause bieten können. Dabei geht es nicht darum, die Tiere möglichst schnell irgendwo unterzubringen. Wellensittiche sind gesellige Vögel und brauchen die Gesellschaft von Artgenossen. Außerdem benötigen sie ausreichend Platz zum Fliegen, Beschäftigungsmöglichkeiten und eine geeignete Umgebung. Das Landestierheim sucht deshalb Menschen, die sich bewusst für die Haltung entscheiden und langfristig Verantwortung übernehmen möchten. Wer Interesse hat, kann sich direkt beim Landestierschutzverein für Steiermark melden. Das Tierheim befindet sich in der Grabenstraße 113 in Graz und ist telefonisch unter 0316/684212 sowie per E-Mail an graz@landestierschutzverein.at erreichbar.