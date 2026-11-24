Weihnachten wird für Philipp Hansa heuer anders sein als in all den Jahren zuvor. Zum ersten Mal muss der 36-jährige Ö3-Moderator das Fest ohne seinen Vater verbringen. Im Frühjahr verlor er ihn nach einer Krebserkrankung. Seither spricht Hansa immer wieder offen darüber, wie sehr ihn dieser Verlust beschäftigt. Im ORF-Gespräch mit Patrick Budgen erzählte der gebürtige Grazer nun auch, wie seine Familie den ersten Heiligen Abend ohne den Vater verbringen möchte. Die Entscheidung ist gefallen: Weihnachten soll wieder in Graz stattfinden. Gerade weil es diesmal so schwer wird.

„Ich will mich der Trauer stellen“

Nach dem Tod seines Vaters war für die Familie zunächst nicht klar, ob sie Weihnachten überhaupt in der gewohnten Form verbringen möchte. Zu sehr ist das Fest mit gemeinsamen Erinnerungen verbunden. Inzwischen hat sich Hansas Einstellung dazu verändert. Anstatt die vertraute Umgebung zu meiden, will er die Feiertage bewusst mit seiner Familie in Graz verbringen. „Jetzt wollen wir Weihnachten aber erst recht in Graz feiern, um nicht wegzulaufen“, sagte der Moderator in der ORF-Sendung „Hinter den Schlagzeilen“. Für Hansa bedeutet das auch, Erinnerungen zuzulassen, die schmerzhaft sein können. Seine Haltung bringt er mit einem Satz auf den Punkt: „Ich will mich der Trauer stellen.“

Als Philipp Hansa im Ö3-Wecker über seinen Vater sprach

Bereits im Juni hatte Hansa die Menschen vor den Radiogeräten an einem besonders persönlichen Moment teilhaben lassen. Am 8. Juni sprach er im Ö3-Wecker öffentlich über den Tod seines Vaters, der wenige Tage zuvor verstorben war. Er erinnerte sich an dessen Lebensfreude, die gemeinsame Zeit und daran, wie sehr ihn sein Vater geprägt hatte. Dabei erzählte er auch von einem Mann, der vieles ausprobiert hatte. Sein Vater war unter anderem Taxifahrer in Graz, arbeitete als Schiffskoch und reiste durch die Welt. Für Philipp Hansa war er vor allem ein Mensch, von dem er viel gelernt hatte. Die Entscheidung, im Radio über seinen Verlust zu sprechen, fiel dem Moderator allerdings nicht leicht. Wie er nun im Gespräch mit Patrick Budgen verriet, hatte er damals große Angst, von seinen Gefühlen überwältigt zu werden. Im Studio wollte er deshalb möglichst wenige Menschen um sich haben. Nur seine Moderationskollegin Gabi Hiller durfte bleiben. Letztlich half ihm der Gedanke an seinen Vater, die persönlichen Worte auszusprechen. Schließlich habe er diesem auch seine sprachlichen und rhetorischen Fähigkeiten zu verdanken.

Warum für ihn die letzten Worte nicht entscheidend waren

Eine Frage beschäftigte den Moderator in den letzten Wochen vor dem Tod seines Vaters besonders: Würde er rechtzeitig bei ihm sein können, wenn es zu Ende ging? Als Berufstätiger konnte Hansa nicht durchgehend an seiner Seite bleiben. Die Sorge, den letzten gemeinsamen Moment zu verpassen, war deshalb groß. Mittlerweile betrachtet er diese Zeit jedoch anders. Für ihn zählen vor allem die fast 36 Jahre, die er mit seinem Vater verbringen durfte. Die gemeinsamen Erlebnisse, Gespräche und Erinnerungen seien wichtiger als die Frage, ob am Ende noch bestimmte Worte ausgesprochen werden konnten. Hansa betonte im ORF-Gespräch, dass zwischen ihm und seinem Vater nichts Wesentliches unausgesprochen geblieben sei.

Vor Weihnachten wartet noch eine besondere Aufgabe

Beruflich steht für Philipp Hansa im Dezember einiges auf dem Programm. Gemeinsam mit Tina Ritschl und Andi Knoll wird er von 19. bis 24. Dezember das Ö3-Weihnachtswunder in Steyr moderieren. Fünf Tage lang sammeln die drei Radiostimmen mit Musikwünschen Spenden für Familien in Not.