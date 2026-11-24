„Nichts geht mehr“, berichten Leser am Dienstagmorgen aus dem Grazer Norden. Beim Shopping Nord ist ein Klein-Lkw in Brand geraten. Auf der Stadteinfahrt haben sich lange Staus gebildet.

Mehrere Leser wandten sich an 5 Minuten und berichteten von erheblichen Verkehrsproblemen im Bereich Shopping Nord. Zeitweise ging dort kaum noch etwas weiter. Der Grund: Ein Klein-Lkw war beim Einkaufszentrum in Brand geraten und behinderte den Verkehr auf einer der wichtigen Zufahrtsstrecken in die steirische Landeshauptstadt.

Brennender Klein-Lkw sorgt für lange Staus

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagmorgen während des Frühverkehrs. Im Bereich des Einkaufszentrums Shopping Nord stand ein Klein-Lkw in Flammen. Die Feuerwehr musste zu einem Löscheinsatz ausrücken. Die Auswirkungen bekommen zahlreiche Autofahrer zu spüren. Besonders betroffen war der Verkehr aus dem Grazer Norden in Richtung Stadtzentrum. Verkehrsteilnehmer müssen mit Verzögerungen von bis zu 30 Minuten rechnen. Leser schilderten gegenüber 5 Minuten, dass es auf der Stadteinfahrt nur noch schleppend vorrangeht.

#Update: Einsatzkräfte brachten Flammen rasch unter Kontrolle

Mittlerweile hat auch die Berufsfeuerwehr Graz nähere Details zum Einsatz bekannt gegeben. Die Einsatzkräfte rückten den Flammen unter schwerem Atemschutz zu Leibe. „Mit einem C-Rohr unter schwerem Atemschutz konnte der Brand rasch gelöscht werden.“ Zur Brandursache machte die Berufsfeuerwehr keine Angaben.

©BFG | Unter schwerem Atemschutz konnte die Berufsfeuerwehr Graz die Flammen rasch löschen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2026 um 09:29 Uhr aktualisiert