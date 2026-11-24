Einige Grazer Adventtraditionen sind längst nicht mehr aus der Stadt wegzudenken. Dazu gehört auch ein Kunstwerk, das jedes Jahr aufs Neue entsteht und manchmal schneller verschwindet, als seinen Schöpfern lieb ist. Die Eiskrippe im Grazer Landhaushof feiert heuer ihren 30. Geburtstag. Am Samstag, dem 28. November, wird die Jubiläumsausgabe um 17 Uhr feierlich eröffnet. Dafür verwandeln Künstler rund 35 Tonnen kristallklares Eis in eine Krippenszene mit lebensgroßen Figuren.

30 Jahre zwischen Kunst und Vergänglichkeit

Was 1996 mit einer Idee des österreichischen Eiskünstlers Gert J. Hödl begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem der bekanntesten Wahrzeichen des Grazer Advents entwickelt. Seit 2014 liegt die Gestaltung in den Händen des finnischen Künstlers Kimmo Frosti, der auch heuer mit seinem internationalen Team an der Krippe arbeitet. Die Dimensionen sind beachtlich: Rund sieben Meter lang und fünf Meter hoch ist das Kunstwerk, das im Renaissancehof des Grazer Landhauses seinen Platz findet. Laut Graz Tourismus handelt es sich um die weltweit erste und einzige Weihnachtskrippe aus klarem Eis in dieser Größenordnung.

Die Eisfiguren entstehen auch in der Steiermark

Hinter der fertigen Krippe steckt viel Handarbeit, die schon vor der Eröffnung beginnt. Ein Teil der Figuren wurde heuer in Stainz im Bezirk Deutschlandsberg geschnitzt. Dort arbeitete ein dreiköpfiges Team mit großen Eisblöcken, die zuvor unter anderem aus Lettland und Deutschland angeliefert worden waren. Bis zu ihrer Bearbeitung werden die Blöcke bei minus 22 Grad gelagert. Erst durch die Arbeit mit den entsprechenden Werkzeugen entstehen daraus die lebensgroßen Figuren, die später im Grazer Landhaushof zu sehen sind.

Wie lange hält die Jubiläumskrippe?

So viel Arbeit in einem Kunstwerk steckt, so unberechenbar ist seine Lebensdauer. Denn ausgerechnet das Wetter entscheidet darüber, wie lange die Eiskrippe ihre ursprüngliche Form behält. Frostige Temperaturen sind ideal, wärmere Wintertage können den Figuren dagegen rasch zusetzen. Für solche Fälle stehen zusätzliche Figurengarnituren bereit, um beschädigte Skulpturen bei Bedarf ersetzen zu können. Die Eiskrippe ist ab 28. November zu sehen. Graz Tourismus führt den Zeitraum bis 6. Jänner 2027 an, weist allerdings ausdrücklich auf die Abhängigkeit vom Wetter hin. Wer das Kunstwerk in seiner ursprünglichen Form erleben möchte, sollte daher nicht unbedingt bis zum Ende der Weihnachtszeit warten.

Feierliche Eröffnung am Samstag

Zum 30-jährigen Jubiläum ist am Samstag um 17 Uhr eine feierliche Eröffnung mit musikalischem Rahmenprogramm vorgesehen. Bereits eine Stunde zuvor, um 16 Uhr, werden am Grazer Hauptplatz die Lichter des Christbaums eingeschaltet. Der Besuch der Eiskrippe ist kostenlos. Der Landhaushof in der Herrengasse 16 ist täglich zwischen 8 und 21 Uhr zugänglich.