Die finanzielle Lage der Stadt Graz beschäftigt die steirische Gemeindeaufsicht. Nach einer Analyse der Stadtfinanzen liegen nun konkrete Empfehlungen vor. Unter anderem soll Graz seine Schulden langfristig reduzieren.

Die im September 2026 medial bekannt gewordene Haushaltssperre in Graz war für die zuständigen Mitglieder der Landesregierung Anlass, die Stadtfinanzen genauer unter die Lupe nehmen zu lassen. Mit der Analyse wurde die Abteilung 7 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung beauftragt. Im Mittelpunkt standen neben der Finanzierung von Investitionen auch die Schuldenentwicklung und die künftige finanzielle Lage der Landeshauptstadt. Am Montag, dem 23. November 2026, wurden die Ergebnisse und Empfehlungen bekannt gegeben.

Schulden reduzieren

Geht es nach der Gemeindeaufsicht, soll Graz künftig deutlichere Sparmaßnahmen setzen. Investitionen sollen nach ihrer Dringlichkeit gereiht und Ausgaben, bei denen die Stadt einen Entscheidungsspielraum hat, überprüft werden. Dadurch soll der Anstieg der Schulden kurzfristig gebremst und der Schuldenstand langfristig gesenkt werden. Auch bei der Finanzierung von Investitionen sieht die Gemeindeaufsicht Verbesserungsbedarf. So soll künftig klarer ersichtlich sein, welche Darlehen mit welchen Laufzeiten für einzelne Vorhaben vorgesehen sind.

Kritik an Planung

Verbesserungsbedarf sieht die Gemeindeaufsicht auch bei der Budgetplanung. Aufgrund der unzureichenden Planung des jeweils zweiten Budgetjahres sollen Doppelbudgets künftig vermieden werden. Zudem nahm die Gemeindeaufsicht die Umstände rund um die Haushaltssperre im September genauer unter die Lupe. Dabei stellte sie fest, dass die Stadt Graz Auszahlungen für Leistungen im Bereich des Behindertenhilfegesetzes aus dem Jahr 2025 ins Jahr 2026 verschoben hatte. Dass die Stadt im August 2026 vom entsprechenden Geldbedarf überrascht wurde, sei für die Gemeindeaufsicht daher nicht vollständig nachvollziehbar.

Jetzt ist Graz am Zug

Um den Informationsaustausch zu verbessern, soll künftig auch die Finanzabteilung der Stadt Graz in den Austausch zwischen den zuständigen Fachabteilungen der Stadt und dem Land über entsprechende Sozial- und Pflegeleistungen eingebunden werden. Darüber hinaus soll der Nettofinanzschuldenstand des Hauses Graz transparenter dargestellt werden. Nun ist die Landeshauptstadt am Zug. Die zuständigen Mitglieder der Landesregierung haben die Abteilung 7 damit beauftragt, der Stadt Graz die Feststellungen und Empfehlungen zur Stellungnahme zu übermitteln.