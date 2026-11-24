Mehr als eine Million Ankünfte und über 2,2 Millionen Nächtigungen im Tourismusjahr 2025: Die Erlebnisregion Graz blickt auf fünf Jahre gemeinsamer Entwicklung zurück. Auch personell wurden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Was 2021 mit der steirischen Tourismus-Strukturreform begann, verbindet heute 33 Tourismusgemeinden miteinander. Aus einzelnen Orten und Tourismusverbänden entstand die gemeinsame Erlebnisregion Graz. Sie umfasst Tourismusgemeinden in der Stadt Graz sowie in den Bezirken Graz-Umgebung und Voitsberg. Bei der Vollversammlung am Montag, dem 23. November 2026, im Congress Graz blickte der Tourismusverband auf die vergangenen fünf Jahre zurück.

Steiermarkweit vorne

Wie sich die Region entwickelt hat, zeigen die aktuellen Zahlen. Im Tourismusjahr 2025 verzeichnete die Erlebnisregion Graz insgesamt 2.225.458 Nächtigungen. Damit belegte sie steiermarkweit den zweiten Platz. Bei den Ankünften landete die Region mit 1.063.910 sogar auf Platz eins. Auch für das Tourismusjahr 2026 zeichnet sich eine leichte Steigerung bei den Nächtigungen und Ankünften ab.

Vorstand bestätigt

Den bisherigen Weg will man auch personell fortsetzen. Sylvia Loidolt wurde bei der Vollversammlung als Vorsitzende bestätigt. Michael Schunko bleibt ihr Stellvertreter, Thomas Apfelthaler weiterhin Finanzreferent. Die Tourismuskommission sprach sich zudem für einen unbefristeten Vertrag mit der bisherigen Geschäftsführerin Susanne Haubenhofer aus.

Stadt und Land

„Die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, wie viel wir gemeinsam bewegen können. Aus einzelnen Orten ist eine starke Erlebnisregion mit einem gemeinsamen touristischen Auftritt geworden. Die Entwicklung der Nächtigungen und Ankünfte bestätigt unseren Weg“, betonen Loidolt und Haubenhofer. Künftig sollen die Stärken von Stadt und Land noch gezielter miteinander verbunden werden. Auch die internationale Sichtbarkeit der Region soll weiter ausgebaut werden.

Mehr als Tourismus

Von der touristischen Nachfrage profitieren dabei nicht nur die klassischen Tourismusbetriebe. Auch der Handel, das Handwerk und die Landwirtschaft ziehen daraus ihren Nutzen. Gleiches gilt für die Bereiche Mobilität, Kultur und Dienstleistungen. Neue Freizeitangebote, Veranstaltungen und Infrastrukturprojekte tragen gleichzeitig zur Lebensqualität der heimischen Bevölkerung bei.