Eine rechtsextreme Chatgruppe, der auch der Grazer Amokläufer angehörte, wurde erst durch einen Strafprozess öffentlich bekannt. Die steirische KPÖ will nun wissen, welche Behörden bereits zuvor davon wussten.

Vergangene Woche musste sich ein 22-jähriger Freund des Amokläufers des Grazer BORG Dreierschützengasse wegen NS-Wiederbetätigung vor dem Grazer Straflandesgericht verantworten. Im Zuge des Prozesses wurde bekannt, dass der Amokläufer jahrelang mit zwei weiteren Personen in einer WhatsApp-Gruppe war. Laut Landesgericht Graz wurden dort rechtsextreme und verhetzerische Inhalte ausgetauscht. Darunter waren auch Bilder mit NS-Bezug. 5 Minuten berichtete: Grazer Amokläufer war jahrelang in rechtsextremer Chatgruppe.

KPÖ hakt nach

Dass diese Informationen erst rund eineinhalb Jahre nach dem Amoklauf öffentlich wurden, wirft für die steirische KPÖ Fragen auf. Das Innenministerium und die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) verweisen laut KPÖ auf die zuständigen Behörden in der Steiermark. Daher richtete KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler am 20. November 2026 eine Anfrage an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Darin wollte sie wissen: „Seit wann ist Ihnen die Nähe des Grazer Amokläufers zum Rechtsextremismus bekannt?“

KPÖ übt Kritik

Laut KPÖ erklärte Kunasek in seiner Beantwortung, erst durch die aktuelle Medienberichterstattung davon erfahren zu haben. Die Kommunisten zweifeln jedoch an seiner Darstellung. Dabei verweist Klimt-Weithaler auch auf die von Kunasek betonte Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten. „Gerade weil Kunasek regelmäßig seine enge Zusammenarbeit mit Sicherheitsexpert:innen und seinen Einsatz gegen Extremismus betont, ist schwer nachvollziehbar, dass ihm diese Zusammenhänge entgangen sein sollen“, so die Klubobfrau.

Aufklärung gefordert

Auch der Sicherheitsgipfel am 28. September sorgt aus Sicht der KPÖ für offene Fragen. Bei diesem standen Extremismus und Cybersicherheit im Mittelpunkt. Nach Ansicht der Klubobfrau hätten die Informationen spätestens dort ans Licht kommen müssen. „Dass Kunasek nun behauptet, hier völlig im Dunklen gesessen zu sein, ist bedenklich und wirft Fragen auf“, betont Klimt-Weithaler. Die KPÖ fordert daher eine lückenlose Aufklärung darüber, welche Stellen zu welchem Zeitpunkt informiert waren und warum die Informationen erst so spät öffentlich wurden.