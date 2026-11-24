Aufmerksame Nachbarskinder bemerkten am Montag einen brennenden Whirlpool in Lieboch bei Graz und alarmierten die Feuerwehr. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Am Montag, 23. November, kam es in Lieboch (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem Brand auf einer Terrasse. Ein Whirlpool stand in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Aufmerksame Nachbarskinder entdeckten das Feuer und wählten den Notruf.

Whirlpool auf Terrasse stand in Vollbrand

Gegen 14.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lieboch zu einem Zimmerbrand in die Flurgasse alarmiert. Die Einsatzkräfte waren gerade auf dem Rückweg von einem technischen Einsatz in der Industriestraße West, als sie von der Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ zu dem weiteren Einsatz gerufen wurden. Aufgrund des Alarmstichwortes „B05 – Zimmerbrand“ und der deutlich sichtbaren Rauchsäule wurde erneut Sirenenalarm ausgelöst. Neben der Feuerwehr Lieboch wurden auch die Feuerwehr Dobl, das Rote Kreuz sowie die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Whirlpool auf der Terrasse bereits in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp begann umgehend mit der Brandbekämpfung.

Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus wurde erfolgreich verhindert. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der kompakten Bauweise des Whirlpools allerdings aufwendig. Um sämtliche Glutnester im Inneren erreichen zu können, mussten große Teile der Verkleidung mit einer Säbelsäge geöffnet werden. Unter ständiger Kontrolle mithilfe einer Wärmebildkamera wurden schließlich alle verbliebenen Glut- und Wärmestellen abgelöscht.

Lob für aufmerksame Nachbarskinder

Die Feuerwehr Lieboch hob insbesondere das Verhalten der Nachbarskinder hervor, die den Brand bemerkt und umgehend den Notruf gewählt hatten. Durch ihre Aufmerksamkeit und ihr schnelles Handeln konnte möglicherweise Schlimmeres verhindert werden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Lieboch mit einem TLFA 4000 und einem HLF1-LB, die Feuerwehr Dobl, die Polizei sowie das Rote Kreuz.