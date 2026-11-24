Was passiert, wenn plötzlich der Strom ausfällt? Am Mittwoch, dem 25. November, findet am Uniklinikum Graz die bisher größte Blackout-Übung des Hauses statt. Auch für Patienten bringt sie Änderungen mit sich.

Rund 3.000 Personen proben am Mittwoch am Uniklinikum Graz den Ernstfall eines Blackouts. Für Patienten hat die Übung auch Auswirkungen auf geplante Behandlungstermine.

Rund 3.000 Personen proben am Mittwoch am Uniklinikum Graz den Ernstfall eines Blackouts. Für Patienten hat die Übung auch Auswirkungen auf geplante Behandlungstermine.

Wenn die reguläre Stromversorgung ausfällt und gewohnte Kommunikationswege wegbrechen, muss die medizinische Versorgung weiterhin funktionieren. Genau dieses Szenario wird am Mittwoch am LKH-Univ. Klinikum Graz geprobt. Rund 3.000 Personen sind an der Übung beteiligt. Dabei wird überprüft, wie die technischen, organisatorischen und logistischen Abläufe bei einem längeren Stromausfall zusammenspielen.

700 Betten im Fokus

Welche Dimensionen eine solche Herausforderung hat, zeigen die Zahlen: Allein im Übungsgebiet arbeiten rund 3.200 Mitarbeiter. Zudem befinden sich dort rund 700 stationäre Betten. Das Uniklinikum Graz ist Teil der kritischen Infrastruktur und spielt eine zentrale Rolle in der medizinischen Versorgung im Süden und Südosten Österreichs. Umso wichtiger ist es, dass der notwendige Krankenhausbetrieb auch in Krisensituationen aufrechterhalten werden kann.

Übungsstart um 13 Uhr

Die Blackout-Übung beschränkt sich auf Teilbereiche des Uniklinikums. Los geht es um 13 Uhr. Zunächst steht die technische Versorgung ohne reguläre Stromzufuhr im Mittelpunkt. Doch nicht nur die Technik ist bei einem Blackout gefragt: Im Anschluss trainiert der Krisenstab bis 19 Uhr die Kommunikation, Koordination und Entscheidungsfindung.

Termine entfallen

Die Übung hat auch Auswirkungen auf Patienten. In den teilnehmenden Klinikbereichen entfallen am Mittwoch ab 13 Uhr alle geplanten, nicht dringlichen Behandlungstermine. Betroffene wurden bereits informiert und haben Ersatztermine erhalten. Wer sich während der Übung im Uniklinikum aufhält, erhält die notwendigen Informationen vor Ort und wird gebeten, die Hinweise des Klinikpersonals zu beachten. Die medizinische Versorgung ist auch während der Übung sichergestellt. Wichtig: Es handelt sich um eine geplante Übung und nicht um einen tatsächlichen Blackout.