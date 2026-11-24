Nach dem Aus der „Küchenfee“ am Franziskanerplatz in Graz gibt es Pläne für die leerstehenden Räumlichkeiten. Künftig soll dort Gastronomie einziehen. Auch Eis und kulinarische Spezialitäten sind im Gespräch.

Am Franziskanerplatz 11 in Graz steht nach der Schließung der „Küchenfee“ ein Neuanfang bevor. Die Räumlichkeiten, in denen über Jahrzehnte Haushalts- und Küchenwaren verkauft wurden, sollen künftig für gastronomische Zwecke genutzt werden. Das bestätigten sowohl die Eigentümer des Hauses als auch die Betreiberfamilie des benachbarten Restaurants „Peppone“ gegenüber der Kleinen Zeitung.

Eis und Spezialitäten als mögliche Idee

Die Familie Solmaz, die das „Peppone“ direkt neben dem ehemaligen Geschäft betreibt, könnte sich eine Erweiterung des gastronomischen Angebots auf die frei gewordenen Flächen vorstellen. Dabei stehen unter anderem kulinarische Spezialitäten und Eis im Raum. Konkrete Details zur Umsetzung sind bislang allerdings noch nicht bekannt, heißt es in dem Medienbericht.

Ende einer langen Geschäftsgeschichte

Der Standort am Franziskanerplatz blickt auf eine lange Vergangenheit zurück: Bereits 1835 wurde an dieser Adresse ein Geschäft geführt. Vielen Grazerinnen und Grazern war das Lokal zunächst unter dem Namen „Kerschbaumer“ und später als „Küchenfee“ bekannt. Nachdem die „Küchenfee“ im Sommer ihre Türen geschlossen hatte, läuft nun ein Abverkauf der verbliebenen Waren. Damit dürfte auch ein Stück Grazer Einkaufs-Geschichte zu Ende gehen – während gleichzeitig die Weichen für eine neue Nutzung gestellt werden.