Von 25. November bis 10. Dezember finden die internationalen Aktionstage „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ statt. Auch die Stadt Graz beteiligt sich mit der Kampagne #SchauNichtWeg und möchte damit auf Gewalt aufmerksam machen sowie Betroffene über Hilfsangebote informieren. Ein Schwerpunkt liegt heuer auf Orten, an denen Menschen täglich unterwegs sind: Insgesamt 121 Supermarktfilialen in Graz und Graz-Umgebung machen mit. Dazu zählen 45 BILLA- und BILLA-Plus-Märkte sowie 76 SPAR-Filialen. Während der Aktionstage weisen Plakate in den Eingangs- und Kassenbereichen auf wichtige Notrufnummern hin. Erstmals ist neben BILLA und BILLA Plus auch SPAR Teil der Kooperation. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betont die Bedeutung von Zivilcourage: „Man darf niemals wegschauen, wenn es um Gewalt geht.“ Es brauche die Aufmerksamkeit aller, um Gewalt zu stoppen. „Wenn wir Gewalt stoppen wollen, sind wir alle aufgerufen, egal ob als Elternteil, als Freundin oder als Nachbar, hinzuschauen und zu handeln“, so Kahr.

Auch Kinos und Öffis machen aufmerksam

Die Botschaft #SchauNichtWeg soll in den kommenden Wochen an zahlreichen Orten im Grazer Alltag präsent sein. In den Kinos werden Spots zu häuslicher Gewalt gezeigt. Auch auf den Infoscreens in Bussen und Straßenbahnen sowie auf der Videowall am Jakominiplatz wird die Kampagne zu sehen sein. Zusätzlich informiert eine Posting-Reihe auf den Social-Media-Kanälen des Referats Frauen & Gleichstellung darüber, wo Gewalt beginnt, wie sie verharmlost wird und welche Beratungsangebote es gibt. Am Joanneumring macht eine „STOPP Gewalt“-Vitrine auf die Kampagne und die Kunstaktion „Zapatos Rojos“ des Grazer Frauenrats aufmerksam. Die roten Schuhe stehen symbolisch für Frauen, die Opfer eines Femizids wurden oder verschwunden sind.

Hilfsangebote das ganze Jahr über

Gewaltschutz ist in Graz nicht nur während der Aktionstage ein Thema. Auf der städtischen Plattform graz.at/gewaltschutz finden sich Informationen und Kontaktdaten von rund 80 Einrichtungen und Organisationen aus den Bereichen Sicherheit, Gewaltschutz und Beratung. Die kostenlose Gewaltschutzbroschüre „Selbst Sicher!“ liegt mittlerweile in sechster Auflage vor. Ergänzend gibt es Ausgaben in sieben Sprachen sowie leicht verständliche Fassungen. In Graz gemeldete Personen können außerdem kostenlose Taschenalarme anfordern, solange der Vorrat reicht. Seit Frühjahr 2025 weisen zudem 24 dauerhaft montierte „STOPP Gewalt“-Tafeln auf öffentlichen Plätzen und Radwegen auf Hilfsangebote hin. Die Aktionstage beginnen am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und enden am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte. Laut den von der Stadt Graz angeführten Zahlen ist jede dritte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens von Gewalt betroffen.