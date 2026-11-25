Darf Satire wirklich alles? Mit dieser Frage beschäftigt sich eine Veranstaltung an der Universität Graz. Gemeinsam mit Kabarettistin Elli Bauer diskutieren Experten über die Grenzen von Kunst, Humor und Meinungsfreiheit.

„Satire darf alles“ – dieser bekannte Satz von Schriftsteller Kurt Tucholsky sorgt bis heute für Diskussionen. Doch auch die Kunstfreiheit hat rechtliche Grenzen. Das zeigt unter anderem der Schuldspruch gegen Kabarettist Florian Scheuba wegen übler Nachrede. Der Grazer Verfassungsjurist Christoph Bezemek beschäftigt sich mit der Frage, wie weit künstlerische Freiheit reicht. Zwar schützen sowohl das europäische Grundrecht auf freie Meinungsäußerung als auch das österreichische Staatsgrundgesetz die Freiheit der Kunst. Gleichzeitig gelten für Künstler dieselben gesetzlichen Vorgaben wie für alle anderen. Dazu zählen etwa Datenschutzbestimmungen. Kunst darf außerdem nicht als Vorwand für beleidigende Äußerungen dienen oder Schäden verursachen. Eine eindeutige Definition von Kunst gibt es laut Bezemek allerdings nicht. Gerade diese Offenheit mache das Konzept aus: „Würden wir sie festlegen, wäre damit das kreative Schaffen beschränkt.“

Kabarettistin Elli Bauer diskutiert mit Experten

Auch am Zentrum für Kunst- und Kulturrecht der Universität Graz beschäftigt man sich mit solchen Fragen. Die Einrichtung wurde im Vorjahr gegründet und bringt regelmäßig Wissenschaft und Kulturszene zusammen. Ziel ist es, rechtliche Unsicherheiten rund um künstlerisches Schaffen aufzugreifen. Am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, treffen bei der Veranstaltung „War ja nur a Schmäh!“ unterschiedliche Perspektiven aufeinander. Neben Verfassungsjurist Christoph Bezemek und Antonia Bruneder vom Zentrum für Kunst- und Kulturrecht ist auch Kabarettistin Elli Bauer dabei. Sie gibt zunächst einen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Programm zum Besten. Anschließend folgt eine Diskussion über die rechtlichen Grenzen von Humor und Satire.