Das Grazer ErntePUNKfest steckt nach der heurigen Ausgabe mit 22.000 Euro im Minus. Für den ehrenamtlichen Verein steht viel auf dem Spiel. Eine Spendenaktion läuft und die erste wichtige Finanzierungsmarke wurde schon erreicht.

Ein Festivalwochenende ist schnell vorbei. Was bleibt, sind Erinnerungen an die Konzerte, aber auch Rechnungen, die bezahlt werden müssen. Genau diese bringen den Grazer Punk Verein Austria derzeit in Bedrängnis. Nach dem heurigen ErntePUNKfest auf dem Grazer Messegelände fehlen 22.000 Euro. Für den Verein, der seit zehn Jahren Punkkonzerte und Festivals organisiert, steht damit die weitere Arbeit auf dem Spiel. Nun soll ausgerechnet jene Gemeinschaft helfen, für die die Veranstaltungen ins Leben gerufen wurden.

Hunderte Besucher weniger als erwartet

Das finanzielle Problem hat gleich zwei Ursachen. Für die diesjährige Ausgabe des ErntePUNKfests rechneten die Veranstalter mit 1.300 zahlenden Gästen. Tatsächlich kamen laut Verein nur rund 860. Damit fehlten etwa 440 Besucher, deren Eintrittsgelder fest eingeplant waren. Hinzu kommt eine Förderung des Landes Steiermark, die nach Angaben des Vereins gestrichen wurde. Gemeinsam führten die fehlenden Einnahmen zu einem Minus von 22.000 Euro. Für die Organisatoren ist das ein schwerer Rückschlag. Schließlich steht hinter dem Festival kein kommerzieller Veranstalter, sondern ein gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder ihre Freizeit in die Grazer Musikszene investieren.

Erste Spendenhürde bereits geschafft

Um die offenen Rechnungen bezahlen und weiterhin Konzerte veranstalten zu können, hat der Punk Verein Austria eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen. Das erste Ziel lag bei 12.000 Euro. Damit sollen vor allem noch offene Kosten für die Festivalhalle, die Technik, Sicherheitsdienste und Bands gedeckt werden. Inzwischen gibt es zumindest eine erste positive Entwicklung: Rund 13.521 Euro von 172 Unterstützern zugesagt. Die erste Finanzierungsmarke wurde damit überschritten. Ganz ausgestanden ist die Krise allerdings noch nicht. Der Verein möchte insgesamt 22.000 Euro sammeln, um seine finanzielle Lage vollständig zu stabilisieren und wieder Spielraum für neue Veranstaltungen zu bekommen.

Zehn Jahre Arbeit für die Grazer Musikszene

Was auf dem Spiel steht, geht über ein einzelnes Festival hinaus. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat der Punk Verein Austria rund 120 Clubkonzerte veranstaltet. Dazu kommen sieben Ausgaben des ErntePUNKfests und vier weitere Punkrock-Festivals in Gratkorn. Hinter den Veranstaltungen stehen rund 35 ehrenamtlich tätige Menschen. Sie holen internationale Bands nach Graz, bieten aber auch heimischen Nachwuchsmusikern Auftrittsmöglichkeiten. Eine Besonderheit: Jugendliche bis 18 Jahre können die Konzerte und Festivals kostenlos besuchen.

Wie geht es 2027 weiter?

Sollte die Finanzierung gelingen, möchte der Verein im kommenden Jahr wieder zehn bis zwölf Konzerte organisieren. Auch das ErntePUNKfest könnte eine Fortsetzung bekommen, allerdings in kleinerem Rahmen und an einem neuen Veranstaltungsort. Fix ist diese Neuauflage noch nicht. Gleichzeitig steht ein Generationenwechsel bevor: Die bisherigen Vorstandsmitglieder wollen die Verantwortung 2027 an ein jüngeres Team weitergeben. Voraussetzung dafür ist aus ihrer Sicht, dass die Nachfolger keinen Schuldenberg übernehmen müssen. Zusätzlich zur laufenden Spendenaktion ist für den 27. März 2027 eine Solidaritätsparty im Grazer Music-House geplant. Wer das Projekt unterstützen möchte, hat dafür noch bis zum 16. Dezember 2026 Zeit. Über die Plattform WeLocally sind sowohl frei wählbare Beiträge als auch Unterstützungspakete ab 25 Euro möglich.