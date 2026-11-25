Wo heute noch Kinder Fußball spielen und ihre Pausen verbringen, könnten künftig Wohnungen entstehen. Seit die Pläne für drei Wohngebäude am Grazer Schulcampus Sacré Coeur bekannt geworden sind, wächst der Widerstand, 5 Minuten hat bereits berichtet: Wirbel um Grazer Schule: Geplante Wohnbauten sorgen für Ärger. Vor wenigen Tagen hatten rund 1.900 Menschen eine Petition gegen das Vorhaben unterschrieben. Inzwischen sind es bereits 3.687. Auch die für Graz vorgesehene Unterschriftenschwelle ist beinahe erreicht.

Drei Wohnhäuser auf dem Schulareal geplant

Rund 960 Kinder und Jugendliche besuchen den Campus in der Petersgasse, auf dem sich ein Kindergarten, eine Volksschule und ein Gymnasium befinden. Besonders die weitläufigen Grünflächen gehören für viele Familien zum Schulalltag. Doch ein Teil davon könnte verschwinden. Geplant sind insgesamt drei Wohngebäude: Das Institut Österreichischer Orden (IÖO) möchte auf der bisherigen Fußballwiese ein viergeschoßiges Wohnhaus mit zusätzlichen Penthouse-Wohnungen errichten. Auf einem benachbarten Grundstück, das zum früheren Konvent gehörte, plant die STIA Immo GmbH des Stifts Admont zwei weitere Wohnblöcke mit jeweils sechs Geschoßen. Erste Vorbereitungsarbeiten könnten bereits im Sommer 2027 beginnen. Die eigentliche Bautätigkeit ist ab 2028 vorgesehen.

Eltern befürchten Verlust von 37 Prozent der Grünflächen

Für den Elternverein geht es dabei um wesentlich mehr als eine Fußballwiese. Die betroffenen Flächen werden für den Schulsport, zum Spielen und für Veranstaltungen genutzt. Gleichzeitig bieten die Grünanlagen mit ihrem alten Baumbestand einen Rückzugsort mitten in der Stadt. Nach Berechnungen der Eltern könnten durch die geplanten Bauvorhaben rund 37 Prozent der bisher nutzbaren Grünflächen verloren gehen. Auch zusätzliche Bodenversiegelung, mehr Verkehr und mögliche Auswirkungen auf das Mikroklima bereiten ihnen Sorgen. Der Grundeigentümer sieht die Situation anders. Anton Süss, Geschäftsführer des Instituts Österreichischer Orden, erklärte gegenüber Medienberichten, dass von rund 23.000 Quadratmetern Campusfläche etwa 2.000 Quadratmeter für die Bauprojekte benötigt würden. Für die Schule würden somit weiterhin rund 21.000 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Die unterschiedlichen Zahlen zeigen, worüber sich die Beteiligten uneinig sind: Während der Eigentümer die verbleibende Gesamtfläche hervorhebt, geht es den Eltern vor allem darum, wie viel tatsächlich nutzbarer Freiraum für die Kinder erhalten bleibt.

Auch die Grazer Politik mischt sich ein

Wie 5 Minuten bereits berichtete, haben die umstrittenen Wohnbaupläne inzwischen auch die Grazer Stadtpolitik erreicht. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) stellte sich hinter die Forderung der Eltern, den Grünraum möglichst vollständig zu erhalten. Sie appellierte an die Eigentümer, ihre Vorhaben zu überdenken und gemeinsam mit der Schulgemeinschaft nach Lösungen zu suchen. Das sorgt für eine besondere politische Konstellation: Der Bebauungsplan, der die baurechtlichen Rahmenbedingungen für die geplanten Gebäude schafft, stammt aus Schwentners Ressort. Der Gemeinderat hatte ihn im September mit breiter Mehrheit beschlossen. Seit dem 8. Oktober ist er rechtswirksam. Schwentner argumentiert, dass die möglichen Bauvolumen durch den Bebauungsplan gegenüber der schon zuvor bestehenden Baulandwidmung begrenzt worden seien. Auch die Grazer NEOS fordern Änderungen an den Plänen und unterstützen die Anliegen der Eltern. Seitens des Instituts Österreichischer Orden wurde Gesprächsbereitschaft signalisiert. Geschäftsführer Süss möchte mit Eltern und Schulvertretern eine gemeinsame Lösung erarbeiten. Eine verbindliche Änderung der Wohnbauvorhaben wurde bisher allerdings nicht bekannt.

Nur noch 39 Grazer Unterschriften fehlen

Während die Diskussion über die Baupläne weitergeht, sammelt der Elternverein zusätzliche Unterstützung. Laut dem vorliegenden Petitionsstand haben bereits 3.691 Menschen unterschrieben, darunter 2.363 Personen aus Graz. Damit fehlen nur noch 39 Grazer Unterschriften auf das von der Plattform openPetition ausgewiesene Quorum von 2.400. Das Erreichen dieser Schwelle würde den politischen Rückhalt für das Anliegen sichtbar machen, die Stadt aber nicht automatisch zur Aufhebung des Bebauungsplans verpflichten. Die Petition mit dem Titel „Kein Wohnbau auf der Schulwiese!“ läuft noch bis zum 11. April 2027. Der Elternverein fordert, die betroffene Fläche dauerhaft für Sport, Veranstaltungen und als Grünraum zu erhalten.