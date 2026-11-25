Nach Verletzungen und Auseinandersetzungen bei Krampusläufen meldet sich nun ebenso ein Grazer Verein zu Wort. BLACK DEVIL’S PASS GRAZ fordert mehr Sicherheit und Respekt. Dabei nimmt die Gruppe nicht nur Krampusse in die Pflicht.

Die Diskussion über Gewalt bei Krampusläufen reißt nicht ab. Nachdem es bei mehreren Brauchtumsveranstaltungen in Österreich zu Verletzten und Auseinandersetzungen gekommen war, hatte sich bereits der steirische Verein „The Devils Lebring“ mit einem deutlichen Appell an Läufer und Besucher gewandt. Wie 5 Minuten berichtete, kritisierten die Mitglieder vor allem unkontrollierte Rutenschläge, körperliche Übergriffe und Provokationen durch Zuschauer, hier nachzulesen: Nach Gewalt bei Krampusläufen: Steirischer Verein spricht Klartext. Nun kommt auch aus Graz eine klare Stellungnahme. Der Brauchtumsverein BLACK DEVIL’S PASS GRAZ sieht die jüngsten Entwicklungen mit Sorge und fordert ein gemeinsames Vorgehen gegen Gewalt bei Krampusveranstaltungen. Dabei geht es der Gruppe nicht darum, die Tradition einzuschränken. Vielmehr müsse sichergestellt werden, dass Krampusläufer und Besucher gleichermaßen geschützt werden.

Grazer Krampusverein fordert mehr Sicherheit

Die Mitglieder von BLACK DEVIL’S PASS GRAZ beobachten nach eigenen Angaben mit Sorge, dass Krampusläufe zunehmend durch Berichte über Verletzungen und gewaltsame Zwischenfälle in die Schlagzeilen geraten. Darunter leide auch das Ansehen jener Vereine, die sich seit Jahren für die Pflege des Brauchtums einsetzen. „Wir möchten als Brauchtumsträger wahrgenommen werden und nicht als Problem“, erklärt Obmann René Aldrian gegenüber 5 Minuten. Für den Verein steht deshalb fest, dass die Sicherheit bei den Veranstaltungen stärker in den Mittelpunkt rücken muss. Die Verantwortung dafür dürfe allerdings nicht allein bei den Krampusgruppen liegen. Auch Besucher, Veranstalter und zuständige Stellen müssten ihren Beitrag leisten.

„Dafür braucht es gegenseitigen Respekt“

Gleichzeitig stellt Aldrian klar, dass die Grazer Gruppe am traditionellen Erscheinungsbild des Krampus festhalten möchte. Aufwendige Masken, schwere Glocken und das furchteinflößende Auftreten gehören für die Mitglieder ebenso dazu wie die lange Geschichte des Brauchs. Eine Grenze sei jedoch dort erreicht, wo Menschen gefährdet oder verletzt werden. Körperliche Übergriffe, Provokationen und respektloses Verhalten hätten weder unter den Läufern noch im Publikum etwas verloren. „Unser Anliegen ist es, eine jahrhundertealte Tradition zu erhalten und verantwortungsvoll weiterzuführen. Dafür braucht es gegenseitigen Respekt und vor allem mehr Sicherheit für alle Beteiligten“, betont der Obmann. Mit dieser Haltung schlägt der Grazer Verein in dieselbe Richtung wie die „Devils Lebring“, die zuvor ebenfalls ein Ende gewaltsamer Übergriffe gefordert hatten.

Jetzt sollen auch Gemeinden und Behörden handeln

BLACK DEVIL’S PASS GRAZ richtet seinen Appell allerdings ausdrücklich auch an jene, die Krampusveranstaltungen organisieren oder für deren Sicherheit mitverantwortlich sind. Veranstalter, Brauchtumsgruppen, Gemeinden und Behörden sollten gemeinsam geeignete Maßnahmen entwickeln, damit Krampusläufe sowohl für die aktiven Teilnehmer als auch für Familien, Kinder und andere Besucher sicher stattfinden können. Für die Mitglieder steht dabei auch die Zukunft des Krampusbrauchtums auf dem Spiel. Sie wollen verhindern, dass gewaltsame Zwischenfälle das Bild einer Tradition bestimmen, die für viele Menschen und Vereine weit mehr bedeutet als ein schauriger Auftritt.