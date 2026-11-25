Alle fünf Minuten statt alle zehn: Ab Samstag ist der Straßenbahnverkehr durch die Grazer Neutorgasse deutlich dichter. Auch abends und am Wochenende fahren die Linien 16 und 17. Fahrgäste der Linien 6 und 7 müssen sich umstellen.

Für Tausende Grazer Öffi-Fahrgäste ändert sich am Samstag, dem 28. November, der gewohnte Straßenbahnverkehr. Wer tagsüber in der Neutorgasse auf eine Bim wartet, soll künftig nur noch halb so lange auf die nächste Verbindung warten müssen. Statt im Zehn-Minuten-Takt fahren die Straßenbahnen dort künftig alle fünf Minuten. Möglich macht das ein neues Linienkonzept, mit dem die Grazer Innenstadt erstmals über zwei vollwertige Straßenbahnverbindungen erschlossen werden soll. Doch nicht nur die Wartezeiten ändern sich: Auch bei den Linien 6, 7, 16 und 17 gibt es Neuerungen, die besonders am Abend und am Wochenende wichtig werden.

Linien 16 und 17 fahren jetzt täglich bis Mitternacht

Wie 5 Minuten bereits berichtete, werden die Linien 16 und 17 zu Hauptlinien aufgewertet. Ab Samstag sind beide täglich zwischen 4.30 Uhr und Mitternacht unterwegs. Damit wird die Neutorgasse nicht mehr nur ergänzend zur bisherigen Strecke über den Hauptplatz genutzt, sondern übernimmt eine deutlich größere Rolle im Grazer Straßenbahnnetz. Die Linie 16 verbindet künftig die Smart City über den Andreas-Hofer-Platz mit St. Peter. Die Linie 17 führt von Wetzelsdorf über die Neutorgasse bis zum LKH Med Uni. Beide bedienen dabei auch die Haltestellen Bad zur Sonne/Stadtbibliothek und Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel. Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist das ein entscheidender Schritt beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs. „Jahrzehntelang wurde über eine zweite Straßenbahnstrecke durch die Innenstadt gesprochen. Wir haben sie gebaut und jetzt nimmt sie volle Fahrt auf“, erklärt sie.

©5 Minuten Für Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) ist das ein entscheidender Schritt beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Achtung: Für die Linien 6 und 7 gelten neue Regeln

Während die Neutorlinie deutlich häufiger bedient wird, müssen sich Fahrgäste auf der bisherigen Strecke über den Hauptplatz teilweise umstellen. Die Linien 6 und 7 übernehmen künftig vor allem eine ergänzende Funktion. Die Linie 6 fährt nur noch von Montag bis Freitag an Schultagen über den Hauptplatz. Ihre reguläre Endstation ist künftig das Schulzentrum St. Peter. Lediglich während der morgendlichen Hauptverkehrszeit wird sie bis zur Endstation St. Peter verlängert. Auch bei der Linie 7 gibt es Änderungen. Sie ist künftig grundsätzlich von Montag bis Freitag tagsüber unterwegs. An den Adventsamstagen und am 8. Dezember fährt sie zusätzlich über den Hauptplatz. Besonders wichtig ist die Umstellung am Abend: Ab etwa 19.30 Uhr übernehmen die Linien 16 und 17 den Verkehr über die Neutorgasse. Die Haltestellen Hauptplatz/Congress und Südtiroler Platz/Kunsthaus werden dann nicht mehr von den Linien 6 und 7 bedient. Andere Straßenbahnlinien fahren weiterhin über den Hauptplatz.

Auch zwischen Smart City und St. Peter kürzere Wartezeiten

Von der Fahrplanumstellung profitieren nicht nur Fahrgäste in der Innenstadt. Auch auf der Strecke zwischen der Smart City und dem Schulzentrum St. Peter wird das Angebot erweitert. Durch das Zusammenspiel der Linien 6 und 16 ergibt sich dort an Schultagen tagsüber ein durchgehender Fünf-Minuten-Takt. Auf einem Großteil dieses Abschnitts kommen die Straßenbahnen damit häufiger als bisher. Zwischen dem Schulzentrum und der Endstation St. Peter wird das Angebot hingegen an die Nachfrage angepasst. Während der morgendlichen Hauptverkehrszeit stehen zusätzliche Verbindungen zur Verfügung. Danach fährt die Linie 16 tagsüber alle zehn Minuten.

Zweite Strecke soll auch bei Störungen helfen

Die Neutorlinie wurde nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit Ende November 2025 eröffnet. Ein Jahr später folgt nun die umfassende Ausweitung des Betriebs. Hintergrund ist ein Linienkonzept, das bereits 2018 beschlossen wurde. Die zusätzliche Strecke soll nicht nur kürzere Wartezeiten bringen, sondern auch die stark beanspruchte Herrengasse entlasten. Bei Veranstaltungen, Sperren oder Störungen auf der bisherigen Innenstadtstrecke steht eine zweite Verbindung zur Verfügung. Holding-Graz-Vorstandsdirektor Mark Perz sieht darin einen wichtigen Vorteil: „Damit nutzen wir die neue Infrastruktur voll aus, schaffen noch mehr Stabilität im gesamten Straßenbahnnetz und sorgen dafür, dass Graz auch bei Veranstaltungen in der Herrengasse zuverlässig in Bewegung bleibt.“ Fahrgäste sollten vor allem ihre gewohnten Abend- und Wochenendverbindungen überprüfen. Die aktuellen Abfahrtszeiten stehen auf der Website der Holding Graz unter www.holding-graz.at/fahrplaene zur Verfügung.