Sie überlebte einen Femizidversuch und spricht nun mit dem Polizisten, der damals in ihrem Fall ermittelte. In Graz wollen Renate Hofer und Anton Kiesl auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen. Der Eintritt zum Gespräch ist frei.

Renate Hofer weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, sich aus einer von Gewalt geprägten Beziehung zu lösen. Die 52-Jährige hat einen Femizidversuch überlebt und setzt sich heute dafür ein, dass andere Betroffene Unterstützung finden.

Renate Hofer weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, sich aus einer von Gewalt geprägten Beziehung zu lösen. Die 52-Jährige hat einen Femizidversuch überlebt und setzt sich heute dafür ein, dass andere Betroffene Unterstützung finden.

Renate Hofer weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es sein kann, sich aus einer von Gewalt geprägten Beziehung zu lösen. Die 52-Jährige hat einen Femizidversuch überlebt und setzt sich heute dafür ein, dass andere Betroffene Unterstützung finden. Am Mittwoch, dem 2. Dezember, spricht sie in der Grazer Stadtbibliothek Nord-Geidorf über ihre Erfahrungen. An ihrer Seite steht ein Mann, der mit ihrer Geschichte auf besondere Weise verbunden ist: Anton Kiesl, der damals als Kriminalermittler mit ihrem Fall befasst war. Gemeinsam wollen sie darüber aufklären, wie Gewalt erkannt und verhindert werden kann.

Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen

Die Begegnung der beiden ist ungewöhnlich. Nach den Gewalterfahrungen suchte Hofer selbst den Kontakt zu dem inzwischen pensionierten Kriminalermittler. Aus dem Austausch entstand schließlich der Entschluss, ihr Wissen und ihre unterschiedlichen Erfahrungen gemeinsam weiterzugeben. Hofer, die als Sozialpädagogin arbeitet, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit Gewalt gegen Frauen und insbesondere mit dem Leben nach Gewalttaten. Dabei geht es ihr auch um die Frage, weshalb es Betroffenen oft so schwerfällt, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu befreien. Am 2. Dezember wollen Hofer und Kiesl darüber sprechen, wie Gewaltspiralen durchbrochen werden können und welche Rolle das soziale Umfeld dabei spielt. Ihre unterschiedlichen Perspektiven sollen dazu beitragen, Warnsignale besser zu verstehen und Möglichkeiten der Gewaltprävention aufzuzeigen. Die Veranstaltung trägt den Titel „Gewalt erkennen und vorbeugen“ und beginnt um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Nord-Geidorf in der Theodor-Körner-Straße 59. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Grazer Bibliotheken widmen sich dem Frieden

Der Vortrag ist Teil eines größeren Projekts, mit dem die Stadtbibliothek und das Friedensbüro Graz das Thema Frieden stärker in den Alltag der Menschen bringen möchten. Unter dem Motto „Bibliotheken als Orte gelebten Friedens“ geht es nicht nur um internationale Konflikte, sondern auch um Gewalt, Ausgrenzung und das Zusammenleben unmittelbar vor der eigenen Haustür. Dafür werden in den Grazer Bibliotheken thematische Bücher und Medien präsentiert. Im Zanklhof hat das Friedensbüro außerdem Schaufenster gestaltet, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Über die digitale Filmplattform „filmfriend“ gibt es eine eigene Filmauswahl. Für den zuständigen KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer sind Bibliotheken wichtige Orte, an denen Menschen miteinander ins Gespräch kommen können. „Gerade in Zeiten, in denen Hass, Kriegslogik und Ausgrenzung lauter werden, brauchen wir gemeinsame (Denk-)Räume für Frieden, Humanismus und Solidarität“, erklärt Krotzer.

Weitere kostenlose Veranstaltung geplant

Der Schwerpunkt wird auch im kommenden Jahr fortgesetzt. Am 7. April 2027 ist die Autorin und Friedensaktivistin Joana Osman zu Gast in der Stadtbibliothek im Zanklhof. Ab 19 Uhr liest sie aus ihrem Buch „Frieden – Eine reale Utopie“. Darin beschäftigt sie sich unter anderem mit der Frage, wie unterschiedliche Sichtweisen, persönliche Erfahrungen und Erzählungen Menschen verbinden können, statt gesellschaftliche Konflikte weiter zu verschärfen. Auch für diese Veranstaltung ist der Eintritt frei.