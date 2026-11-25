Wer ein KlimaTicket besitzt, kann derzeit ohne zusätzliche Kosten mit der Schloßbergbahn auf den Grazer Hausberg fahren. Doch damit ist bald Schluss. Die Holding Graz bestätigt auf Anfrage von 5 Minuten, dass die beliebte Standseilbahn ab 2027 eine eigene Tarifstruktur erhält. Die Umstellung erfolgt in zwei Schritten.

Ab Jänner 2027 gelten neue Tarife

Bislang können Fahrgäste die Schloßbergbahn mit einem gültigen Ticket für die Tarifzone 101 nutzen. Dazu gehören neben Stunden-, Wochen- und Monatskarten auch das KlimaTicket Steiermark sowie das KlimaTicket Österreich. Ab 1. Jänner 2027 soll sich das ändern, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Neues Sparpaket: Diese Änderungen kommen auf die Grazer zu. Wie die Holding Graz gegenüber 5 Minuten bestätigt, wird die Schloßbergbahn künftig mit einer eigenständigen Tarifstruktur geführt. Allerdings erfolgt die Umstellung nicht von einem Tag auf den anderen. Für Fahrgäste, die bereits gültige Zeitkarten besitzen, gibt es Übergangsregelungen. Wochen- und Monatskarten, die vor dem 1. Jänner 2027 gültig waren, werden bis zu ihrem jeweiligen Ablauf weiterhin für Fahrten mit der Schloßbergbahn anerkannt. Auch für bestehende Dauerkarten gibt es eine Übergangsfrist. Wer beispielsweise ein KlimaTicket Steiermark oder KlimaTicket Österreich besitzt, darf damit vorerst weiterhin die Schloßbergbahn nutzen. Das gilt jedoch nur bis zum Ablauf der jeweiligen Karte und längstens bis zur zweiten Umsetzungsstufe.

Ab 1. Juli: KlimaTicket reicht nicht mehr aus

Der entscheidende Stichtag ist der 1. Juli 2027. Ab diesem Tag werden für die Schloßbergbahn ausschließlich die eigenen Tarife und die dafür vorgesehenen Ermäßigungen gelten. Das bedeutet: Selbst wer ein noch gültiges KlimaTicket Steiermark oder KlimaTicket Österreich besitzt, kann damit die Schloßbergbahn nicht mehr ohne zusätzliche Fahrkarte nutzen. Die Holding Graz bestätigt die Regelung auf Anfrage ausdrücklich: „Mit 1. Juli 2027 tritt die zweite Umsetzungsstufe in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt können Fahrten mit der Schloßbergbahn ausschließlich mit den Tarifen der Schloßbergbahn sowie den dafür vorgesehenen Ermäßigungen durchgeführt werden.“ Wer beispielsweise ein KlimaTicket besitzt, das noch bis Herbst 2027 gültig ist, kann die Schloßbergbahn somit nur bis Ende Juni im Rahmen der bisherigen Übergangsregelung nutzen.

Wie viel wird die Schloßbergbahn künftig kosten?

Eine wichtige Frage bleibt vorerst offen: Wie hoch werden die neuen Preise tatsächlich ausfallen? Derzeit kostet eine reguläre Stundenkarte für die Grazer Tarifzone 101 3,30 Euro. Sie berechtigt innerhalb ihrer Gültigkeit auch zur Fahrt mit der Schloßbergbahn. Besitzer entsprechender Zeitkarten müssen dafür bislang nichts zusätzlich bezahlen. Das soll sich künftig ändern. Einen konkreten neuen Fahrpreis hat die Holding Graz in ihrer Antwort an 5 Minuten allerdings noch nicht genannt. Nach bisherigen Angaben aus dem Umfeld von Stadt und Holding könnte eine Fahrt künftig etwas mehr als eine reguläre Öffi-Stundenkarte kosten. Verbindliche Beträge liegen dazu jedoch noch nicht vor. Fest steht hingegen, dass es für bestimmte Fahrgastgruppen Ermäßigungen geben soll. Wer davon profitieren wird und wie hoch die Preisnachlässe ausfallen, wurde bislang nicht konkretisiert.

Warum die Holding die Schloßbergbahn herausnimmt

Die Holding Graz begründet die Neuregelung mit der veränderten Nutzung der historischen Standseilbahn. „Die Schloßbergbahn wird heute überwiegend als touristische Attraktion und Freizeitangebot mit entsprechender überregionaler Bedeutung genutzt“, heißt es in der Stellungnahme an 5 Minuten. Die neue Tarifstruktur solle dieser Entwicklung Rechnung tragen. Gleichzeitig seien für bestimmte Nutzergruppen vergünstigte Tarife vorgesehen. Die Umstellung werde mit entsprechenden Informationsmaßnahmen begleitet. Dass die Schloßbergbahn für den Grazer Tourismus eine wichtige Rolle spielt, zeigen auch die Fahrgastzahlen. Nach Angaben der Holding nutzten im Jahr 2015 rund 478.000 Menschen die Bahn. Zehn Jahre später waren es bereits etwa 547.000 Fahrgäste. Für die Grazer ist die Änderung dennoch bemerkenswert. Seit 1994 ist die Schloßbergbahn in den Tarif des Verkehrsverbundes eingebunden. Mehr als drei Jahrzehnte später wird diese Regelung nun wieder beendet. Ab spätestens 1. Juli 2027 müssen sich Fahrgäste deshalb auf eine zusätzliche Ausgabe einstellen, wenn sie mit der Schloßbergbahn auf den Grazer Hausberg fahren möchten.