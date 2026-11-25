Vor den Vorhang geholt: Diese 18 steirischen Betriebe sind besonders feuerwehrfreundlich
Sie ermöglichen ehrenamtliches Engagement und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit: 18 steirische Betriebe wurden in der Grazer Burg als besonders feuerwehrfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet.
Ob Brände, Verkehrsunfälle oder Unwettereinsätze: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren stehen im Ernstfall bereit, um anderen Menschen zu helfen. Dass dieses ehrenamtliche Engagement auch mit dem Berufsleben vereinbar ist, ist nicht zuletzt zahlreichen verständnisvollen Arbeitgebern zu verdanken. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, wurden deshalb im Weißen Saal der Grazer Burg 18 steirische Betriebe als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber 2026“ ausgezeichnet.
Wertvolle Unterstützung für freiwillige Feuerwehrleute
Die Ehrungen wurden von Landtagsabgeordnetem Markus Konrad in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Herbert Ritter überreicht. Die ausgezeichneten Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiter bei Feuerwehreinsätzen, Aus- und Fortbildungen sowie bei der Übernahme von Führungsaufgaben und stellen sie bei Bedarf vom Dienst frei. Seit Beginn der Initiative im Jahr 2008 wurden bereits insgesamt 316 Unternehmen ausgezeichnet.
6,1 Millionen ehrenamtliche Stunden geleistet
Wie wichtig das freiwillige Engagement für die Steiermark ist, verdeutlichen auch die Zahlen: Im vergangenen Jahr leisteten die steirischen Feuerwehren rund 6,1 Millionen ehrenamtliche Arbeits- und Leistungsstunden. Der Gegenwert dieser Leistungen beträgt rund 243 Millionen Euro. Insgesamt engagieren sich rund 52.900 Menschen im steirischen Feuerwehrwesen. Auch Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried betonte die Bedeutung der Unterstützung durch die Unternehmen: „Denn Freiwilligkeit allein reicht nicht. Es braucht auch Menschen, die diese Freiwilligkeit ermöglichen und unterstützen.“
Die feuerwehrfreundlichen Arbeitgeber 2026:
Bereichsfeuerwehrverband
- Eisenberger Dach GmbH
- Taucher GmbH
Bereichsfeuerwehrverband Deutschlandsberg
- HA-Druck Andreas Holzmann
Bereichsfeuerwehrverband Feldbach
- Grasmug Gesellschaft m.b.H. – Transporte und Erdbau, Schotterhandel
- Autohaus Marina KG
- Paul Hernach Krenhandels – u. -verwertungs-Gesellschaft m.b.H.
- Stefan Rauch GmbH
Bereichsfeuerwehrverband Hartberg
- KB-Logistik GmbH
Bereichsfeuerwehrverband Knittelfeld
- NZ Hydraulikzylinder GmbH
Bereichsfeuerwehrverband Leibnitz
- Mavida Gralla GmbH
- MESSNER Ges.m.b.H.
Bereichsfeuerwehrverband Leoben
- Prein Sägewerk u. Holzhandel GmbH
Bereichsfeuerwehrverband Liezen
- RINGHOFER Energiesysteme GmbH
Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg
- Nahwärme Mureck GmbH – Bioenergiebetriebe Mureck
- Andreas Haas (Tischlerei & Stiegenbau Haas)
Bereichsfeuerwehrverband Weiz
- Binder + Co AG
- Raiffeisenbank Passail eGen
- hagebau Lieb Markt – Baumarkt, Baustoffe Gartencenter Standort Gleisdorf