Sie ermöglichen ehrenamtliches Engagement und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit: 18 steirische Betriebe wurden in der Grazer Burg als besonders feuerwehrfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet.

Ob Brände, Verkehrsunfälle oder Unwettereinsätze: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren stehen im Ernstfall bereit, um anderen Menschen zu helfen. Dass dieses ehrenamtliche Engagement auch mit dem Berufsleben vereinbar ist, ist nicht zuletzt zahlreichen verständnisvollen Arbeitgebern zu verdanken. Am Mittwoch, dem 25. November 2026, wurden deshalb im Weißen Saal der Grazer Burg 18 steirische Betriebe als „Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber 2026“ ausgezeichnet.

Wertvolle Unterstützung für freiwillige Feuerwehrleute

Die Ehrungen wurden von Landtagsabgeordnetem Markus Konrad in Vertretung von Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried und Wirtschaftskammer-Vizepräsident Herbert Ritter überreicht. Die ausgezeichneten Unternehmen unterstützen ihre Mitarbeiter bei Feuerwehreinsätzen, Aus- und Fortbildungen sowie bei der Übernahme von Führungsaufgaben und stellen sie bei Bedarf vom Dienst frei. Seit Beginn der Initiative im Jahr 2008 wurden bereits insgesamt 316 Unternehmen ausgezeichnet.

6,1 Millionen ehrenamtliche Stunden geleistet

Wie wichtig das freiwillige Engagement für die Steiermark ist, verdeutlichen auch die Zahlen: Im vergangenen Jahr leisteten die steirischen Feuerwehren rund 6,1 Millionen ehrenamtliche Arbeits- und Leistungsstunden. Der Gegenwert dieser Leistungen beträgt rund 243 Millionen Euro. Insgesamt engagieren sich rund 52.900 Menschen im steirischen Feuerwehrwesen. Auch Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried betonte die Bedeutung der Unterstützung durch die Unternehmen: „Denn Freiwilligkeit allein reicht nicht. Es braucht auch Menschen, die diese Freiwilligkeit ermöglichen und unterstützen.“

©Land Steiermark/ Binder Auch die Taucher GmbH wurde in der Grazer Burg als feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber ausgezeichnet