Über Jahrzehnte hinweg war Inge Holl für zahlreiche Grazer eine vertraute Ansprechpartnerin hinter der Theke. Wie Medien nun berichten, verstarb die beliebte Gastronomin am Dienstag, dem 24. November 2026, im 69. Lebensjahr. Noch vor wenigen Wochen hatte sie ihre Gäste persönlich im Lokal bewirtet.

Trauer in Graz: Inge Holl verstorben

Bereits im Alter von 15 Jahren begann Holl ihre berufliche Laufbahn in der Grazer Gastronomie. 1989 eröffnete sie mit dem „Stix I“ in der Leonhardstraße ihr erstes eigenes Lokal. Im Jahr 2002 zog es die Gastronomin schließlich an den Andreas-Hofer-Platz, wo sie mit dem „Stix II“ über viele Jahre einen beliebten Treffpunkt für Menschen unterschiedlichster Berufs- und Gesellschaftsgruppen führte. Für viele ihrer Stammgäste war Holl weit mehr als nur eine Wirtin. Mit ihrer herzlichen Art schuf sie einen Ort, an dem sich Menschen begegneten und Freundschaften entstanden.

„Sie war der Kitt, der uns alle zusammenhielt,

Wie groß die Verbundenheit zu der Grazer Wirtin war, zeigt unter anderem ein emotionaler Facebook-Beitrag von Dieter Demmelmair von der Holding Graz. Darin schreibt er, dass Holl noch drei bis vier Wochen vor ihrem Tod für ihre Gäste da gewesen sei. „Oder besser gesagt: Sie war für uns Freunde da. Denn ins ‚Café Stix II‘ ging man nur die ersten Male, ab dann ging man zur Inge.“ Demmelmair erinnert sich an die besondere Atmosphäre im Lokal, in dem Unternehmer, Angestellte, Anwälte und Buschauffeure ebenso zusammenkamen wie Anhänger unterschiedlicher Grazer Fußballvereine. Mittendrin war stets die beliebte Wirtin. „Sie war der Kitt, der uns alle zusammenhielt, die Mama, die uns alle bekochte, die Freundin, der man Freud und Leid mitteilte, der Mensch, den man einfach mögen musste“, schreibt er.

Doch auch über ihren Tod hinaus soll die Gemeinschaft, die Inge Holl über Jahrzehnte aufgebaut hat, bestehen bleiben. Demmelmair richtet deshalb besonders liebevolle Worte an die verstorbene Wirtin: „Liebste Inge: Danke für Alles! Du bleibst unvergessen, und dein Kitt hält noch immer ganz fest.“ Auch künftig wolle man gemeinsam auf die vielen schönen Erinnerungen anstoßen. „Wir alle werden jetzt halt nur mehr auf Dich statt mit Dir anstoßen können – aber wir werden es zusammen tun. Fühl dich ganz fest umarmt, du funkelnder ‚Schatz vom Andreas-Hofer-Platz‘.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.11.2026 um 15:47 Uhr aktualisiert