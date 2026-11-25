Graz und Wien treten 2027 in einem außergewöhnlichen kulinarischen Wettkampf gegeneinander an. Das neue Foodfestival „EAT GRAZ“ lockt mit prominenten Spitzenköchen, mehr als 15 Live-Kochstationen und fünf spannenden Kochduellen.

Von 25. bis 27. Feber 2027 verwandelt sich Graz in einen Treffpunkt für Feinschmecker und Kulinarikfans. Mit „EAT GRAZ“ feiert das Grazer Foodfestival nach einem Jahr Pause mit einem neuen Konzept sein Comeback. Künftig soll jedes Jahr eine andere Stadt zum kulinarischen Wettstreit eingeladen werden. Zum Auftakt stellt sich die Bundeshauptstadt Wien der Herausforderung.

Österreichs größte Kitchenparty im Congress Graz

Den Höhepunkt des dreitägigen Festivals bildet laut Veranstaltern Österreichs größte Kitchenparty am Freitag, dem 26. Feber 2027, ab 19 Uhr im Congress Graz. An mehr als 15 Live-Kochstationen können sich die Besucher durch verschiedene Gerichte kosten. Gleichzeitig treten Spitzenköche aus Graz und Wien bei fünf Kochduellen auf der Bühne gegeneinander an. Dabei stehen unter anderem steirische Käferbohnen, Kren, Grazer Krauthäuptel, Schokolade und Fleisch im Mittelpunkt. Wer die jeweiligen Zutaten besser in Szene setzt, entscheidet das Publikum. Moderiert wird der kulinarische Wettkampf von TV-Koch Mike Süsser.

Diese Spitzenköche treten gegeneinander an

Für Wien gehen Stefanie Herkner, Parvin Razavi, Jing Chen, Peter Zinter und Christian Grübler an den Start. Auf steirischer Seite stellen sich Alexander Posch, Daniel Edelsbrunner, Florian und Julia Wörgötter, Jaimy Reisinger sowie Nino Sifkovits der kulinarischen Herausforderung. Auch abseits der Kochduelle sorgen zahlreiche weitere renommierte Köche aus der Region für kulinarische Highlights. Für Mitternacht hat Fisch-Spezialist Thomas Seifried zudem eine noch geheime Überraschung vorbereitet.

Weitere Genuss-Events in Grazer Lokalen

Neben der großen Kitchenparty sind mehrere Veranstaltungen in Grazer Gastronomiebetrieben geplant. Dazu zählen ein gemeinsames Dinner in der Goldenen Birn, ein Streetfood-Duell im Hungry Heart sowie ein kulinarisches Event im vietnamesischen Restaurant VINA. Den Abschluss des Festivals bildet eine Veranstaltung im „Streets Graz“. Reservierungen für diese zusätzlichen Events werden ab Dezember in den jeweiligen Restaurants entgegengenommen.

Tickets ab sofort erhältlich

Der Kartenvorverkauf für die Kitchenparty hat bereits begonnen. Bis einschließlich 30. November 2026 sind die ersten 100 Tickets zum vergünstigten Preis von 119 Euro erhältlich. Regulär kostet eine Eintrittskarte 149 Euro. Das gesamte Essen bei der Kitchenparty ist im Ticketpreis inkludiert. Karten und weitere Informationen gibt es unter www.eat-graz.at sowie über Ö-Ticket. Auch für die Zukunft haben die Veranstalter Martin Gmeinbauer und Tom Heschl bereits große Pläne: 2028 soll erstmals eine internationale Stadt zum kulinarischen Duell gegen Graz antreten.