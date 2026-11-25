Ein dreister Vorfall sorgt bei der Freiwilligen Feuerwehr Peggau im Bezirk Graz-Umgebung für Kopfschütteln. Mehrere Säcke mit Pfandflaschen verschwanden innerhalb weniger Minuten vor dem Feuerwehrhaus.

Nicht einmal zehn Minuten soll es gedauert haben, bis sämtliche Säcke mit den Pfandflaschen verschwunden waren.

Nicht einmal zehn Minuten soll es gedauert haben, bis sämtliche Säcke mit den Pfandflaschen verschwunden waren.

„Da fehlen uns ehrlich gesagt die Worte!“, beginnt die Freiwillige Feuerwehr Peggau ihr Posting auf Facebook. Aufgrund von Reinigungsarbeiten im Stiegenhaus hatten die Feuerwehrmitglieder zur Mittagszeit mehrere Säcke mit Pfandflaschen vorübergehend auf der Rampe vor dem Feuerwehrhaus abgestellt. Doch als sie diese wieder holen wollten, waren sie bereits verschwunden.

Innerhalb von zehn Minuten waren alle Säcke weg

Nicht einmal zehn Minuten soll es gedauert haben, bis sämtliche Säcke mit den Pfandflaschen verschwunden waren. Bei den ehrenamtlichen Einsatzkräften sorgt der Vorfall für großes Unverständnis. „Dass jemand tatsächlich so weit geht und sogar bei einer Einsatzorganisation stiehlt, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten!“, schreiben die Florianis auf Facebook.

Feuerwehr appelliert an Anstand und Respekt

Dabei geht es den Feuerwehrmitgliedern offenbar nicht nur um den materiellen Verlust, sondern vielmehr um das respektlose Verhalten gegenüber fremdem Eigentum. „Egal, ob es sich um Pfandflaschen oder andere Gegenstände handelt: Fremdes Eigentum nimmt man nicht einfach mit!“, betont die Feuerwehr abschließend.