Vorsicht beim Blick ins E-Mail-Postfach: Derzeit kursieren betrügerische Nachrichten, die angeblich von der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr stammen. Die Stadt Graz warnt ausdrücklich davor, auf diese zu reagieren.

Mit einer aktuellen Warnmeldung macht die Stadt Graz am Mittwoch, dem 25. November 2026, auf betrügerische E-Mails aufmerksam.

Mit einer aktuellen Warnmeldung macht die Stadt Graz am Mittwoch, dem 25. November 2026, auf betrügerische E-Mails aufmerksam.

Mit einer aktuellen Warnmeldung macht die Stadt Graz am Mittwoch, dem 25. November 2026, auf betrügerische E-Mails aufmerksam. Unbekannte erwecken darin fälschlicherweise den Eindruck, dass die Nachrichten von Bürgermeisterin Elke Kahr verschickt wurden.

Betroffene sollen E-Mails sofort löschen

Konkret handelt es sich um Nachrichten mit der Absenderadresse „elke[.]kahr1[@]outlook.com“. Wer eine solche E-Mail in seinem Postfach entdeckt, sollte besonders vorsichtig sein. Die Stadt Graz rät dazu, die Nachricht umgehend zu löschen und keinesfalls darauf zu antworten. Nähere Angaben zum Inhalt der betrügerischen Nachrichten machte die Stadt bislang nicht.