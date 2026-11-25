Pfandflaschen sollen eine 66-jährige Grazerin vor schweren Verletzungen bei einem Messerangriff bewahrt haben. Die Pensionistin verdächtigt ihren eigenen Schwiegersohn. Die Polizei ermittelt.

Die Pensionistin war gerade auf dem Weg zum Einkaufen, als sie ihren Angaben zufolge von einem dunkel gekleideten Mann mit einem Messer angegriffen wurde.

Die Pensionistin war gerade auf dem Weg zum Einkaufen, als sie ihren Angaben zufolge von einem dunkel gekleideten Mann mit einem Messer angegriffen wurde.

Der Vorfall soll sich bereits am vergangenen Samstag, dem 21. November 2026, im Grazer Bezirk Gries zugetragen haben. Die Pensionistin war laut einem Bericht der Kronen Zeitung gerade auf dem Weg zum Einkaufen, als sie ihren Angaben zufolge von einem dunkel gekleideten Mann mit einem Messer angegriffen wurde.

Pfandflaschen werden zum Schutzschild

Die 66-Jährige reagierte offenbar blitzschnell: Sie hielt ihre Einkaufstasche, in der sich fünf leere Pfandflaschen befanden, schützend über ihren Kopf. Das Messer blieb in einer der Flaschen stecken. Anschließend flüchtete der Angreifer. Die Frau entging dadurch offenbar schwerwiegenden Verletzungen.

Grazerin verdächtigt ihren Schwiegersohn

Besonders brisant sind die Angaben, die die Pensionistin anschließend gegenüber der Polizei gemacht haben soll. Sie glaubt, als Angreifer ihren 44-jährigen Schwiegersohn erkannt zu haben. Ein mögliches Motiv konnte sie jedoch nicht nennen. Als die Polizei den Mann aufsuchte, lag dieser gemeinsam mit seiner Frau schlafend im Bett. Der 44-Jährige bestreitet, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben.

Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Die Grazer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verdachts des Versuchten Mordes. Unter anderem wird das Alibi des Schwiegersohnes überprüft. Die 66-Jährige hält unterdessen an ihren bisherigen Aussagen fest. Für den 44-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.