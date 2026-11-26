Nach einem Streit in einer Grazer Wohnung musste ein Mann schwer verletzt ins Spital. Seine 28-jährige Lebensgefährtin soll ihm mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben. Die Frau wurde festgenommen und kam nun in Haft.

Ein Streit zwischen einem Paar ist in einer Grazer Wohnung offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, nachdem seine 28-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer auf ihn losgegangen sein soll. Nun gibt es neue Erkenntnisse zu den Verletzungen und der mutmaßlichen Tatwaffe. Die gerichtsmedizinische Untersuchung soll laut Kleine Zeitung darauf hindeuten, dass die Frau ihrem Partner mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen haben dürfte. Die 28-Jährige wurde festgenommen und wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.

Messerstich in Oberschenkel vermutet

Was genau zwischen dem Paar vorgefallen ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht, dass es in der gemeinsamen Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei der der Mann schwer verletzt wurde. Zunächst war für die Ermittler nicht eindeutig geklärt, welcher Gegenstand bei dem Angriff verwendet worden war. Mittlerweile gibt es dazu eine gerichtsmedizinische Einschätzung: Die Verletzung am Oberschenkel dürfte durch einen Messerstich verursacht worden sein. Darüber hinaus erlitt der Mann Schnittverletzungen an einer Hand. Diese könnten entstanden sein, als er versuchte, sich gegen den mutmaßlichen Angriff zu wehren. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste der Mann in ein Krankenhaus gebracht werden.

Frau festgenommen: Auch Annäherungsverbot ausgesprochen

Die Polizei bestätigt, dass die 28-Jährige nach dem Vorfall festgenommen wurde. Die Frau wurde in Haft genommen und bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Zusätzlich wurde gegen sie ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Damit soll verhindert werden, dass es zu weiteren gefährlichen Begegnungen zwischen den Beteiligten kommt. Für die 28-Jährige gilt die Unschuldsvermutung.