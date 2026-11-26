Auf der B64 und der A2 bei Gleisdorf kommt es am Donnerstagmorgen zu Verkehrsunfällen. Zuerst bindet die Feuerwehr nach einem Unfall ausgelaufene Betriebsmittel, dann rückt sie mit der Feuerwehr Ludersdorf auf die Südautobahn aus.

Für die Freiwillige Feuerwehr Gleisdorf hat der Donnerstag gleich mit mehreren Einsätzen begonnen. Noch am frühen Morgen mussten die Einsatzkräfte nach einem Verkehrsunfall auf der B64 ausrücken. Wenig später folgte bereits die nächste Alarmierung: Auf der Südautobahn (A2) war es in Fahrtrichtung Graz ebenfalls zu einem Unfall gekommen. Dort ist die Feuerwehr Gleisdorf gemeinsam mit der Feuerwehr Ludersdorf im Einsatz.

Verkehrsunfall auf der A2 Richtung Graz

Der zweite Einsatz führt die Feuerwehr auf die A2 zwischen den Anschlussstellen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe. Wie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf mitteilt, wurden die Einsatzkräfte dort nach einem Verkehrsunfall benötigt. Nähere Angaben zum Unfallhergang machte die Feuerwehr zunächst nicht, feststeht, dass Autofahrer dort mit Stau rechnen müssen. Schon zuvor war die Feuerwehr auf der B64 gefordert gewesen. Kurz nach 6 Uhr mussten die Einsatzkräfte nach einem Verkehrsunfall ausrücken, bei dem Betriebsmittel ausgelaufen waren. Diese mussten von der Feuerwehr gebunden werden.