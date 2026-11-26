Das „Cafe Mitte“ am Grazer Freiheitsplatz steht vor dem Aus: Die Betreiberfirma hat am Donnerstag einen Konkursantrag eingereicht. 18 Beschäftigte und 41 Gläubiger sind betroffen. Eine Fortführung oder Sanierung ist nicht geplant.

Für eines der bekannten Gastronomielokale in der Grazer Innenstadt sieht die Zukunft düster aus. Die GTG GmbH, Betreiberin des „Café Mitte“ am Freiheitsplatz, hat am Donnerstag, dem 26. November, einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das geht aus einer aktuellen Mitteilung des Alpenländischen Kreditorenverbandes (AKV) hervor. Besonders bitter: Ein bereits weit fortgeschrittener Verkauf des Unternehmens soll zuletzt gescheitert sein. Nun steht das Lokal vor dem möglichen Aus.

18 Mitarbeiter und 41 Gläubiger betroffen

Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben mittlerweile ein Ausmaß erreicht, das die Betreiberfirma offenbar nicht mehr bewältigen kann. Laut AKV bestehen Verbindlichkeiten von rund 182.620 Euro gegenüber insgesamt 41 Gläubigern. Im Unternehmen sind derzeit 18 Mitarbeiter beschäftigt. Den offenen Forderungen stehen nach Angaben der Betreiberfirma Vermögenswerte von rund 54.000 Euro gegenüber. Dazu zählen unter anderem das Inventar sowie vorhandene Barmittel beziehungsweise ein hinterlegter Kostenvorschuss. Wichtig ist allerdings: Das Konkursverfahren wurde beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz bislang lediglich beantragt und vom Gericht noch nicht eröffnet.

Verkauf des Grazer Lokals scheiterte zuletzt

Die wirtschaftlichen Probleme reichen laut den Angaben der Betreiberfirma mehrere Jahre zurück. Bereits während der Corona-Pandemie musste das Unternehmen erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Lieferservice und Selbstabholung konnten die Verluste durch die zeitweisen Betriebsschließungen nicht ausreichend ausgleichen. Hinzu kamen personelle Schwierigkeiten und steigende Kosten für Energie, Lebensmittel, Personal und Miete. Trotz verschiedener Maßnahmen gelang es nicht, den Betrieb wirtschaftlich ausreichend zu stabilisieren. Zuletzt gab es offenbar noch eine Chance, die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden. Wie der AKV unter Berufung auf Geschäftsführer Rene Koch berichtet, war ein Verkauf des Unternehmens bereits weit fortgeschritten. Der erwartete Erlös hätte demnach ausgereicht, um die bestehenden Schulden abzudecken. Doch das Geschäft kam letztlich nicht zustande.

Schon im Februar wurde das „Cafe Mitte“ angeboten

Dass für das Lokal am Freiheitsplatz eine neue Lösung gesucht wurde, war bereits Anfang des Jahres öffentlich geworden. 5 Minuten berichtete am 9. Februar 2026 darüber, dass das „Cafe Mitte“ auf der Immobilienplattform willhaben angeboten wurde. Damals war von einer Gastronomiefläche mit rund 183 Quadratmetern, einem großzügigen Gastgarten und einer monatlichen Gesamtmiete von 6.900 Euro die Rede. Die angegebene Ablöse betrug 250.000 Euro. Ob dieses Inserat mit dem laut AKV zuletzt gescheiterten Verkaufsprozess unmittelbar zusammenhing, ist nicht bekannt.

Keine Sanierung geplant: Wie geht es jetzt weiter?

Das „Café Mitte“ wurde von der 2013 gegründeten GTG GmbH betrieben und kombinierte Café, Bar und Restaurant mit einem Schwerpunkt auf thailändischer Küche. Auch Veranstaltungen und Konzerte gehörten zum Konzept. Nun dürfte diese Ära vor dem Ende stehen. Nach den vorliegenden Unterlagen plant die Betreiberfirma weder eine Sanierung noch eine Fortführung des Unternehmens. Stattdessen ist eine Liquidation vorgesehen. Ganz ausgeschlossen ist eine Zukunft des Standorts unter einem anderen Betreiber allerdings nicht. Sollte das Konkursverfahren eröffnet werden, könnte ein gerichtlich bestellter Insolvenzverwalter Gespräche mit möglichen Interessenten über eine Übernahme des Betriebs führen.