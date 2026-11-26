Zum Schnee kommen in Graz auch Probleme bei den Öffis: Wegen eines Oberleitungsschadens beim Stadion Liebenau kann die Linie 4 nicht weiterfahren. Ab dem Jakominiplatz sind Ersatzbusse unterwegs. Auch viele Busse haben Verspätung.

Der Wintereinbruch macht sich am Donnerstag nicht nur auf den Grazer Straßen bemerkbar. Auch wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, braucht Geduld. Während zahlreiche Busse aufgrund der Schneefälle verspätet, unterwegs sind, kommt auf der Straßenbahnlinie 4 ein technisches Problem hinzu: Ein Oberleitungsschaden im Bereich des Stadions Liebenau verhindert die Weiterfahrt in Richtung Süden. Für betroffene Fahrgäste wurden Ersatzbusse eingerichtet. 5 Minuten Leser berichten, dass es „wegen dem Schneefall im gesamten Stadtgebiet zu Verspätungen kommt.“

Linie 4: Fahrgäste müssen auf Ersatzbusse umsteigen

Wer mit der Straßenbahnlinie 4 vom Jakominiplatz in Richtung Liebenau unterwegs ist, musste sich auf Verspätungen einstellen. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden im Bereich des Stadions Liebenau. Durch die beschädigte Oberleitung wird die Straßenbahn auf dem betroffenen Abschnitt nicht mehr ausreichend mit Strom versorgt. Die Weiterfahrt war deshalb nicht möglich. Die Graz Linien reagierten mit einem Ersatzverkehr: Ab dem Jakominiplatz wurden Busse eingesetzt, um die betroffenen Fahrgäste weiterzubringen. Wie lange die Störung andauern wird, ist nicht bekannt.

Schnee bringt auch Busfahrpläne durcheinander

Doch nicht nur die Straßenbahnlinie 4 bereitet Probleme. Der Schneefall sorgt auch im Grazer Busverkehr für Verzögerungen. Auf zahlreichen Buslinien kam es während des Frühverkehrs zu Verspätungen. Besonders ärgerlich war die Situation für Fahrgäste der Linie 61, die zwischen der Krenngasse und dem Berliner Ring verkehrt. Dort fiel der Betrieb vorübergehend aufgrund eines Fahrzeugdefekts aus. Ein Ersatzbus wurde angefordert, um die Verbindung wiederherzustellen. Die Probleme bei den Öffis fallen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in Graz zusammen. Wie 5 Minuten bereits berichtete, kam es am Donnerstagmorgen auf zahlreichen Straßen zu langen Staus. Besonders auf der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße wurden zeitweise Verzögerungen von bis zu 40 Minuten gemeldet. Auch auf der Sankt-Peter-Hauptstraße, der Elisabethstraße und am Bahnhofgürtel ging es nur langsam voran.