In Graz soll auf zwei weiteren Straßenabschnitten künftig Tempo 30 gelten. Betroffen sind die Theodor-Körner-Straße bei einer Schule und die Andritzer Reichsstraße bei einer Kinderkrippe. Die Stadt hat dafür grünes Licht erhalten.

Auf zwei Grazer Straßen müssen Autofahrer künftig den Fuß vom Gas nehmen. Die Stadt plant neue Tempo-30-Beschränkungen in Geidorf und Andritz, und dafür wurde nun eine wichtige Voraussetzung geschaffen. Bei den straßenpolizeilichen Verhandlungen am Mittwoch, dem 25. November, gab es grünes Licht für beide Vorhaben. Im Mittelpunkt stehen zwei Einrichtungen, bei denen besonders viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind: das BG Carnerigasse und eine neue Kinderkrippe in Andritz.

Hier soll in Graz künftig Tempo 30 gelten

Konkret geht es um zwei Straßenabschnitte, auf denen die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert werden soll. In Geidorf ist die Theodor-Körner-Straße im Bereich des BG Carnerigasse betroffen. Gerade auf dem Weg zur Schule sollen Kinder und Jugendliche künftig von einer niedrigeren Geschwindigkeit des vorbeifahrenden Verkehrs profitieren. Die zweite Änderung betrifft die Andritzer Reichsstraße. Dort ist im Umfeld der neuen Kinderkrippe, konkret im Bereich der Sanzingasse und Engerthgasse, ebenfalls Tempo 30 vorgesehen. Neben der Geschwindigkeitsbeschränkung sollen Bodenmarkierungen und weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit umgesetzt werden. Welche zusätzlichen Maßnahmen genau geplant sind, geht aus der Mitteilung der Stadt nicht hervor.

Stadt will Schul- und Kindergartenwege sicherer machen

Hinter den geplanten Änderungen steht das Ziel, Kinder und Jugendliche im Straßenverkehr besser zu schützen. Gerade vor Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen treffen regelmäßig Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer aufeinander. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betont deshalb die Bedeutung niedrigerer Geschwindigkeiten: „Kinder sollen sich auf ihrem Weg in die Schule oder in den Kindergarten sicher bewegen können.“ Die Stadt wolle die gesetzlichen Möglichkeiten gezielt nutzen, um Schul- und Kindergartenwege sicherer zu gestalten. Laut Schwentner könne Tempo 30 das Unfallrisiko senken und bei einem Zusammenstoß die Folgen verringern.

Neue gesetzliche Regelung macht Tempo 30 einfacher

Möglich werden solche Maßnahmen durch eine Änderung der österreichischen Straßenverkehrsordnung. Seit dem 1. Juli 2024 können Behörden Geschwindigkeitsbeschränkungen in besonders schutzbedürftigen Bereichen einfacher verordnen. Dazu zählen unter anderem Straßenabschnitte vor Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen, in deren Umfeld besonders auf die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern geachtet werden muss. Graz macht nun für zwei weitere Standorte von dieser Möglichkeit Gebrauch. Eine flächendeckende Tempo-30-Regelung für die beiden Straßen ist damit allerdings nicht angekündigt. Die niedrigere Höchstgeschwindigkeit soll jeweils nur für die vorgesehenen Abschnitte gelten.