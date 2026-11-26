„Wenn Vertreter der Bauwirtschaft versichern, sie würden den Altstadtschutz gar nicht schwächen wollen, dann ist das, wie wenn der Wolf zu Rotkäppchen sagt: ‚Ich fresse dich eh nicht. Es geht hier nicht um eine ‚Empörungskultur‘, sondern um den Schutz des einzigartigen baukulturellen Erbes unserer Stadt vor rein wirtschaftlichen Verwertungsinteressen.“, so Bürgermeisterin Elke Kahr.

„Wenn Vertreter der Bauwirtschaft versichern, sie würden den Altstadtschutz gar nicht schwächen wollen, dann ist das, wie wenn der Wolf zu Rotkäppchen sagt: ‚Ich fresse dich eh nicht. Es geht hier nicht um eine ‚Empörungskultur‘, sondern um den Schutz des einzigartigen baukulturellen Erbes unserer Stadt vor rein wirtschaftlichen Verwertungsinteressen.“, so Bürgermeisterin Elke Kahr.

Der Streit um den Schutz der Grazer Altstadt beschäftigt Stadt und Land bereits seit Wochen. Wie 5 Minuten berichtete, plant die steirische Landesregierung Änderungen am Grazer Altstadterhaltungsgesetz. Unter anderem sollen Verfahren vereinfacht und die Befugnisse der Altstadtsachverständigenkommission verändert werden. Kritiker befürchten, dass darunter der Schutz der historischen Innenstadt leiden könnte. Zuletzt beschäftigten die Pläne auch den Landtag. Nun kommt neue Bewegung in die Debatte: Während die Bauwirtschaft die geplante Reform ausdrücklich begrüßt, findet Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) dafür ungewöhnlich scharfe Worte.

„Wie wenn der Wolf zu Rotkäppchen sagt …“

Auslöser für die jüngste Auseinandersetzung sind Aussagen von Vertretern der Bau- und Immobilienwirtschaft, die sich für eine Vereinfachung der bisherigen Verfahren aussprechen. Bau-Landesinnungsmeister Gernot Tilz erklärte gegenüber dem ORF, dass es nicht darum gehe, den Altstadtschutz abzuschwächen. Vielmehr müssten die Abläufe effizienter gestaltet werden. Die Kritik an den geplanten Änderungen bezeichnete er als überzogen und sprach von einer „unglaublichen Empörungskultur“. Diese Aussagen will Bürgermeisterin Elke Kahr nicht stehen lassen. Ihre Antwort fällt deutlich aus. Die Zusicherung der Bauwirtschaft, den Altstadtschutz nicht schwächen zu wollen, vergleicht sie mit dem Wolf aus dem Märchen Rotkäppchen. „Wenn Vertreter der Bauwirtschaft versichern, sie würden den Altstadtschutz gar nicht schwächen wollen, dann ist das, wie wenn der Wolf zu Rotkäppchen sagt: ‚Ich fresse dich eh nicht. Es geht hier nicht um eine ‚Empörungskultur‘, sondern um den Schutz des einzigartigen baukulturellen Erbes unserer Stadt vor rein wirtschaftlichen Verwertungsinteressen.“, so Bürgermeisterin Elke Kahr. Für Kahr geht es dabei um weit mehr als unterschiedliche Vorstellungen über Verwaltungsabläufe. Sie wirft der Branche vor, wirtschaftliche Interessen über den Schutz des historischen Stadtbildes zu stellen.

Bürgermeisterin warnt vor Folgen für Graz

Besonders kritisch sieht Kahr die geplanten Änderungen bei der Begutachtung von Bauvorhaben. Nach den Reformplänen soll die bisherige Altstadtsachverständigenkommission eine deutlich geringere Rolle spielen. Statt eines Gutachtens des gesamten Gremiums könnte künftig die Beurteilung durch einen einzelnen Sachverständigen ausreichen. Genau darin sieht die Bürgermeisterin eine Gefahr. Würden Entscheidungen über Eingriffe in das Stadtbild auf einzelne Gutachter übertragen und bestehende Schutzbestimmungen reduziert, könnten aus ihrer Sicht wesentliche Kontrollmechanismen verloren gehen. „Was einmal zerstört oder verbaut ist, lässt sich nicht mehr zurückholen“, warnt Kahr. Sie erinnert daran, dass die historische Grazer Altstadt seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dieser Status sei nicht nur eine Auszeichnung, sondern auch mit hohen Anforderungen an den Erhalt des historischen Stadtbildes verbunden. Nach Ansicht der Bürgermeisterin könnten weitreichende Lockerungen daher nicht nur das architektonische Erbe, sondern auch einen wesentlichen Teil der touristischen Attraktivität von Graz beeinträchtigen.

Bauwirtschaft will schnellere Verfahren

Die Vertreter der Bauwirtschaft argumentieren hingegen mit dem hohen Aufwand der derzeitigen Verfahren. Laut Gernot Tilz sollen Begutachtungen, die sich bisher teilweise über mehr als ein Jahr erstreckten, künftig innerhalb von vier bis sechs Wochen abgeschlossen werden können. Kürzere Abläufe seien aus Sicht der Branche notwendig, ohne den Schutz der Altstadt grundsätzlich infrage zu stellen. Auch Andreas Kern, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, spricht sich für Erleichterungen aus. Kleinere Vorhaben wie Gastgärten, Markisen oder Firmenschilder sollten seiner Ansicht nach nicht mehr zwingend von der Altstadtkommission beurteilt werden müssen. Die Befürworter sehen darin einen Abbau bürokratischer Hürden. Die Stadt Graz befürchtet hingegen, dass mit den Änderungen auch die fachliche Kontrolle bei größeren Eingriffen geschwächt werden könnte.

Streit um UNESCO-Weltkulturerbe geht weiter

Eine Einigung zwischen den unterschiedlichen Positionen ist vorerst nicht in Sicht. Der Entwurf zur Änderung des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes befindet sich noch in Begutachtung. Die Frist endet im Dezember. Die Stadt Graz hat bereits mehrfach Kritik an den geplanten Änderungen geäußert und setzt sich für den Erhalt der bisherigen Schutzstandards ein. Auch Bürgermeisterin Kahr macht deutlich, dass sie ihren Widerstand gegen die Reform in der derzeit vorgesehenen Form nicht aufgeben will. Die historische Altstadt solle nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für kommende Generationen bewahrt werden.