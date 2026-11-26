Nach den massiven Staus am Morgen kommt in Graz die nächste Sperre dazu: Die Riesstraße ist wegen Schnee und Unfällen gesperrt. Autofahrer müssen über die Mariatroster Straße ausweichen, dort gab es bereits massive Verzögerungen.

Der Wintereinbruch sorgt in Graz weiterhin für erhebliche Verkehrsprobleme. Nachdem bereits am morgen zahlreiche Straßen überlastet waren und Autofahrer teilweise bis zu 40 Minuten im Stau standen, kommt nun eine weitere Behinderung dazu: Die Riesstraße ist aufgrund der winterlichen Verhältnisse und mehrerer Unfälle gesperrt. Wer dort unterwegs ist, muss ausweichen. Als alternative Verbindung wird die Mariatroster Straße genannt. Doch ausgerechnet dort ging bereits am Vormittag nur wenig weiter. Wie lange die Riesstraße gesperrt bleibt, ist derzeit nicht bekannt. Auch zu den beteiligten Fahrzeugen und möglichen Verletzten liegen noch keine näheren Informationen vor.

Schon am Morgen bis zu 40 Minuten Zeitverlust

Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte der Schneefall schon in den frühen Morgenstunden erhebliche Auswirkungen auf den Grazer Verkehr. Besonders auf der Mariatroster Straße und der Heinrichstraße wurden zeitweise Verzögerungen von bis zu 40 Minuten gemeldet. Auch in der Plüddemanngasse, auf der Sankt-Peter-Hauptstraße, der Elisabethstraße sowie am Bahnhofgürtel kam es zu längeren Staus.

Vorsicht auf verschneiten Straßen

Der Wintereinbruch kommt nicht überraschend. Schon am Mittwoch hatte der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vor schwierigen Fahrbedingungen gewarnt und Autofahrer aufgefordert, bei Schnee die Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren. Auch der Bremsweg kann sich auf verschneiten Fahrbahnen erheblich verlängern. Besonders auf Steigungen und Gefällestrecken ist deshalb Vorsicht geboten. Wann sich die Lage auf der Riesstraße und den übrigen Grazer Straßen wieder entspannt, ist noch offen. Autofahrer sollten die aktuellen Verkehrsmeldungen beachten und zusätzliche Fahrzeit einplanen.