35 Tonnen Eis, lebensgroße Figuren und eine Geschichte, die nicht immer so reibungslos verlief, wie man vielleicht vermuten würde: Die Grazer Eiskrippe feiert heuer ihren 30. Geburtstag. Seit 1996 gehört sie zum Advent im Landhaushof. Doch hinter dem bekannten Kunstwerk stecken einige überraschende Geschichten. So stürzte die Krippe einst während des Aufbaus ein, das Wetter machte den Künstlern immer wieder zu schaffen und sogar andere Städte interessierten sich für das außergewöhnliche Konzept. Am Samstag, dem 28. November, wird die Jubiläumsausgabe feierlich eröffnet.

©Foto Fischer Am Samstag, dem 28. November, wird die Jubiläumsausgabe feierlich eröffnet.

Als die Grazer Eiskrippe plötzlich einstürzte

Dass ein Kunstwerk aus Eis nicht immer leicht zu erhalten ist, mussten die Verantwortlichen schon früh feststellen. Bereits in den ersten Jahren machten starke Regenfälle den empfindlichen Figuren zu schaffen. Deshalb wurde 1998 eine Überdachung errichtet. Doch auch das schützte nicht vor allen Problemen. Anfang der 2000er-Jahre kam es während des Aufbaus sogar zu einem spektakulären Einsturz der Eiskrippe. Ein Rückschlag für das Team, das jedes Jahr mit viel Aufwand an der Entstehung des Kunstwerks arbeitet. Im Laufe der Jahre wurden deshalb unterschiedliche Möglichkeiten diskutiert, um die Krippe besser vor dem Wetter zu schützen. Mittlerweile werden auch Ersatzfiguren vorbereitet. Sollten einzelne Skulpturen durch milde Temperaturen oder Niederschläge zu stark beschädigt werden, können sie ausgetauscht werden.

Die Idee lag bereits fertig in der Schublade

Die Geschichte der Eiskrippe reicht bis ins Jahr 1995 zurück. Damals nahm der Kärntner Eiskünstler Gert J. Hödl erstmals Kontakt nach Graz auf. Ursprünglich war ein Eisschnitzfestival angedacht. Als die Verantwortlichen des Grazer Advents im September 1996 nach einer besonderen Attraktion aus Eis suchten, hatte Hödl bereits eine fertige Idee parat: eine Weihnachtskrippe aus kristallklarem Eis. Sogar die Planung war schon weit fortgeschritten. Das ursprüngliche Konzept sah 154 Eisblöcke mit jeweils 135 Kilogramm vor. Innerhalb weniger Wochen wurde das Projekt umgesetzt, unterstützt von einem internationalen Team mit Künstlern aus den USA. Die Premiere wurde ein Erfolg. Und weil der Winter 1996/97 besonders kalt war, blieb die erste Grazer Eiskrippe sogar bis Ende Jänner erhalten.

Auch andere Städte wollten das Konzept

Mit den Jahren wuchs die Bekanntheit des Grazer Kunstwerks weit über die Stadtgrenzen hinaus. Selbst aus Nürnberg, München und Wien gab es Interesse an der besonderen Adventattraktion. Doch der ursprüngliche Schöpfer Gert J. Hödl blieb Graz treu. Statt die Eiskrippe in eine andere Stadt zu verlegen, entwickelte er für andere Orte eigene Kunstwerke aus Eis. So entstand beispielsweise ein Weihnachtsmann in Wels und ein Weihnachtsbaum in Klagenfurt. Seit 2014 wird die Grazer Eiskrippe vom finnischen Künstler Kimmo Frosti und seinem internationalen Team gestaltet. Wie groß das Interesse an der Attraktion ist, zeigt eine Zahl aus dem Jahr 2023: Damals kamen während der Adventzeit rund 165.000 Menschen in den Landhaushof, um die Eiskrippe zu bestaunen.

35 Tonnen Eis: Jubiläumskrippe wird am Samstag eröffnet

Auch zum 30-jährigen Jubiläum ist die Entstehung des Kunstwerks mit beträchtlichem Aufwand verbunden. Das kristallklare Eis wird aus Nordeuropa angeliefert, heuer unter anderem aus Lettland. Die Figuren werden bereits Wochen vor der Eröffnung in Stainz geschnitzt und anschließend im Grazer Landhaushof zusammengesetzt. Am Ende entsteht eine rund fünf Meter hohe und sieben Meter lange Krippenlandschaft mit lebensgroßen Figuren. Landtagspräsident Gerald Deutschmann verweist auf die besondere Bedeutung der Tradition: „Viele Steirerinnen und Steirer sind mittlerweile mit der Eiskrippe aufgewachsen und verbinden mit ihr persönliche Erinnerungen an die Vorweihnachtszeit.“ Feierlich eröffnet wird die Jubiläumsausgabe am Samstag, dem 28. November, um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Der Landhaushof in der Herrengasse 16 ist täglich von 8 bis 21 Uhr zugänglich. Laut Graz Tourismus ist die Eiskrippe bis zum 6. Jänner 2027 vorgesehen. Wie lange das Kunstwerk tatsächlich in seiner ursprünglichen Form erhalten bleibt, hängt allerdings auch heuer vom Wetter ab.