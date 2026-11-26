Der Schneefall sorgt in Graz für weitere Probleme im Busverkehr: An der Kreuzung Grottenhofstraße und Krottendorfer Straße musste ein Bus gezogen werden. Bereits am Vormittag waren mehrere Straßen gesperrt und Buslinien betroffen.

Der Wintereinbruch hat den Grazer Verkehr ordentlich durcheinandergebracht. Auch ein Bus kam nicht mehr ohne fremde Hilfe weiter: An der Kreuzung Grottenhofstraße und Krottendorfer Straße musste das Fahrzeug gezogen werden, wie 5 Minuten erfuhr. Der Vorfall reiht sich in zahlreiche Verkehrsprobleme ein, die seit den frühen Morgenstunden für Verzögerungen, Umleitungen und zeitweise Straßensperren sorgten.

Bus musste an Grazer Kreuzung gezogen werden

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Grottenhofstraße, Ecke Krottendorfer Straße. Dort musste ein Bus aus seiner misslichen Lage gezogen werden. Immer wieder blieben im Grazer Stadtgebiet und auf steirischen Straßen Lastwagen hängen. Bereits zuvor hatte der Wintereinbruch für erhebliche Probleme im Grazer Verkehr gesorgt. Wie 5 Minuten berichtete, musste unter anderem die Riesstraße aufgrund der Schneeverhältnisse und mehrerer Zwischenfälle gesperrt werden. Auch auf der Waltendorfer Hauptstraße ging zwischenzeitlich nichts mehr. Laut den vorliegenden Verkehrsmeldungen wurden beide Straßen zwischen 12.15 und 12.50 Uhr vorübergehend gesperrt. Danach waren sie wieder befahrbar. Die Sperren wirkten sich auch auf den öffentlichen Verkehr aus. So war die Buslinie 58 vorübergehend beeinträchtigt. Auch im Busverkehr der Graz-Köflacher Bahn (GKB) sorgt der Wintereinbruch für erhebliche Probleme. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und mehrerer Straßensperren kommt es derzeit im gesamten Busliniennetz zu Verspätungen, Umleitungen und einzelnen Kursausfällen. Die GKB versucht, den Betrieb möglichst sicher und ohne größere Unterbrechungen aufrechtzuerhalten. Fahrgäste werden gebeten, sich über die Fahrgastinformationssysteme über aktuelle Einschränkungen zu informieren.

Auch mehrere Grazer Buslinien betroffen

Doch nicht nur auf der Riesstraße und der Waltendorfer Hauptstraße lief es nicht nach Plan. Die Graz Linien meldeten im Laufe des Vormittags insbesondere auf Strecken mit stärkeren Steigungen Schwierigkeiten. Betroffen waren unter anderem die Linien 33, 58, 62, 63 und 66. Einzelne Abschnitte konnten zeitweise nicht befahren werden. Auch bei den Straßenbahnen gab es Probleme: Ein Oberleitungsschaden im Bereich des Stadions Liebenau hatte die Linie 4 unterbrochen. Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in St. Peter musste zudem für die Linie 6 ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Beide Linien waren laut den Angaben vom Vormittag gegen 10.30 Uhr wieder unterwegs.

Mehr als 200 Feuerwehreinsätze in der Steiermark

Wie angespannt die Situation durch den Wintereinbruch war, zeigt auch die aktuelle Bilanz des Landesfeuerwehrverbandes Steiermark. Innerhalb von nur zwölf Stunden mussten die Feuerwehren landesweit zu mehr als 200 Einsätzen ausrücken. Besonders häufig wurden sie zu Fahrzeugbergungen gerufen. Hängen gebliebene Lastwagen blockierten immer wieder Straßenabschnitte und erschwerten damit auch dem Winterdienst die Arbeit.