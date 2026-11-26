Die Finanzierung des Christbaums am Grazer Griesplatz war zunächst nicht gesichert. Dank des Hotels Weitzer und der Gärtnerei Edler findet die Feier nun doch statt: Am Freitag um 18 Uhr werden die Lichter des Baumes eingeschaltet.

Lange war nicht klar, ob der Griesplatz auch heuer wieder seinen eigenen Christbaum bekommen würde. Der Grund: Bei der Finanzierung gab es zunächst Schwierigkeiten. Doch nun steht fest, dass die beliebte Adventtradition im fünften Grazer Stadtbezirk fortgesetzt werden kann. Dem Bezirksrat Gries ist es gelungen, mit Unterstützung des Hotels Weitzer und der Gärtnerei Edler einen Weihnachtsbaum zu organisieren. Bereits am Freitag, dem 27. November, sollen die Lichter feierlich eingeschaltet werden.

Finanzierung bereitete zunächst Probleme

Während der große Christbaum am Grazer Hauptplatz längst zum festen Bild der Vorweihnachtszeit gehört, hat sich auch am Griesplatz eine eigene Tradition entwickelt. Seit mehreren Jahren wird dort ein kleinerer Weihnachtsbaum aufgestellt und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Bezirks feierlich erleuchtet. Heuer war die Fortsetzung allerdings zunächst nicht gesichert. Wie Bezirksvorsteher Michael Eigner-Rothe mitteilt, musste der Bezirksrat erst eine Lösung für die Finanzierung finden. Diese ist inzwischen gelungen. Das Hotel Weitzer übernimmt laut Eigner-Rothe die Finanzierung des Christbaums. Die Gärtnerei Edler unterstützt die Umsetzung tatkräftig. Damit kann die Feier wie geplant stattfinden.

©Stadt Graz/Fischer Bezirksvorsteher Michael Eigner-Rothe und Graz Bürgermeisterin Elke Kahr.

Am Freitag gehen die Lichter am Griesplatz an

Die feierliche Beleuchtung des Christbaums ist für Freitag, den 27. November 2026, um 18 Uhr angesetzt. Begleitet wird die Veranstaltung von Musik. Im Anschluss lädt der Bezirksrat Gries zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Im Büro der Nachbarschaften am Griesplatz 22 werden Brötchen und Getränke angeboten. Auch Bürgermeisterin Elke Kahr ist für die Feier angekündigt.