Wer am 8. Dezember in Graz einkaufen oder durch die Adventmärkte bummeln will, kann an zwei Standorten kostenlos parken. Zusätzlich werden ab 9 Uhr insgesamt 500 Adventsackerl mit Gutscheinen und kleinen Überraschungen ausgeteilt.

Ein Adventausflug nach Graz, ohne für das Parken bezahlen zu müssen: Am Dienstag, dem 8. Dezember, ist das in zwei Grazer Park-and-Ride-Anlagen möglich, 5 Minuten hat bereits im Vorfeld berichtet: Park-Hammer in Graz: Am 8. Dezember stellst du dein Auto gratis ab. Das Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (GPS) hat sich für den traditionellen Einkaufstag eine besondere Aktion überlegt. Autofahrer können ihre Fahrzeuge kostenlos abstellen und anschließend mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt fahren. Wer früh genug kommt, kann sich außerdem eines von insgesamt 500 Adventsackerln sichern.

Hier kannst du am 8. Dezember gratis parken

Die Aktion gilt in den beiden Grazer Park-and-Ride-Anlagen Murpark und Brauquartier. Dort fallen am 8. Dezember keine Parkgebühren an. Hinter der Aktion steckt eine einfache Überlegung: Gerade in der Adventzeit zieht es viele Menschen zum Einkaufen oder auf die Weihnachtsmärkte in die Grazer Innenstadt. Gleichzeitig kann die Parkplatzsuche einiges an Geduld kosten. Darauf verweist auch der zuständige Stadtrat Manfred Eber: „Gerade am 8. Dezember ist auf den Grazer Straßen erfahrungsgemäß viel los und die Parkplatzsuche oft mühsam.“ Mit dem kostenlosen Parkangebot sollen Besucher die Möglichkeit bekommen, ihr Auto außerhalb des Zentrums abzustellen und die restliche Strecke mit den Öffis zurückzulegen.

500 Adventsackerl: Schnell sein lohnt sich

Beim Gratisparken bleibt es allerdings nicht. Ab 9 Uhr werden in den beiden Park-and-Ride-Anlagen insgesamt 500 Adventsackerl verteilt. Die Aktion läuft, solange der Vorrat reicht. In den Sackerln befinden sich süße Kleinigkeiten, verschiedene Überraschungen sowie Gutscheine und Rabatte von Grazer Innenstadtbetrieben. An der Aktion beteiligen sich zahlreiche Unternehmen, darunter beispielsweise Casino Graz, Paul & Bohne, Don Camillo und Stoichart Leder. Allerdings ist nicht jedes Adventsackerl gleich befüllt. Da die teilnehmenden Betriebe unterschiedliche Mengen an Gutscheinen und Produkten zur Verfügung stellen, kann sich der Inhalt unterscheiden.

Was kostet die Weiterfahrt mit den Öffis?

Wichtig für Besucher: Kostenlos ist am 8. Dezember das Parken in den beiden genannten Anlagen. Eine kostenlose Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wird im Rahmen der Aktion nicht angekündigt. Wer mit Bus oder Straßenbahn weiterfahren möchte, benötigt daher ein gültiges Öffi-Ticket. Abseits des Aktionstages gibt es für die Anlagen Murpark und Brauquartier regulär ein Tages-Kombi-Ticket um 12,50 Euro. Damit kann das Auto 24 Stunden lang geparkt werden. Gleichzeitig ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel in der gesamten Tarifzone 101 enthalten. Das Kombiticket ist direkt in den Parkgaragen erhältlich. Beide Anlagen sind rund um die Uhr geöffnet.

Neue Aktion soll Parkplatzsuche in Graz erleichtern

Mit dem Aktionstag startet gleichzeitig die neue Kampagne „Park & Los“. Das Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice möchte damit stärker auf die bestehenden Park-and-Ride-Möglichkeiten aufmerksam machen. Geplant sind unter anderem kurze Videos für soziale Medien, die typische Situationen bei der Parkplatzsuche humorvoll aufgreifen. GPS-Geschäftsführer Alexander Lozinsek erklärt dazu: „Mit Park & Los möchten wir zeigen, dass der Umstieg auf die Öffis nicht kompliziert sein muss, sondern viele Vorteile mit sich bringt.“ Wer das Angebot regelmäßig nutzen möchte und bereits über ein gültiges Öffi-Ticket verfügt, kann laut GPS außerdem einen Jahrestarif für den Parkanteil um 288 Euro in Anspruch nehmen. Für den 8. Dezember gilt dagegen: In den Anlagen Murpark und Brauquartier ist das Parken kostenlos. Wer zusätzlich ein Adventsackerl möchte, sollte möglichst früh vor Ort sein.