Seit 1999 zählt die Grazer Altstadt zum UNESCO-Welterbe. Doch die geplanten Änderungen am Altstadterhaltungsgesetz sorgen weiterhin für Kritik. Die KPÖ fordert die blau-schwarze Landesregierung zum Umdenken auf.

Die geplanten Änderungen am Grazer Altstadterhaltungsgesetz sorgen weiterhin für Widerstand. Die KPÖ befürchtet eine Schwächung des Welterbeschutzes und fordert die Landesregierung zum Umdenken auf.

Die geplanten Änderungen am Grazer Altstadterhaltungsgesetz sorgen weiterhin für Widerstand. Die KPÖ befürchtet eine Schwächung des Welterbeschutzes und fordert die Landesregierung zum Umdenken auf.

Was haben die Freiheitsstatue in New York, der Taj Mahal in Agra und die historische Altstadt von Graz gemeinsam? Sie alle tragen den Titel UNESCO-Welterbe. Doch um den Schutz des historischen Erbes in der steirischen Landeshauptstadt wird derzeit diskutiert. Grund dafür ist die von der blau-schwarzen Landesregierung geplante Änderung des Grazer Altstadterhaltungsgesetzes.

Widerstand wächst

Laut KPÖ sollen mit der Gesetzesänderung die Hürden für Gebäudeabbrüche gesenkt, unabhängige Kontrollen geschwächt und das unabhängige Fachgremium verkleinert werden. Die Partei befürchtet dadurch eine Schwächung des Altstadtschutzes. Auch in der Bevölkerung wächst laut KPÖ seit Bekanntwerden der Pläne der Widerstand. Noch ist das Gesetz allerdings nicht beschlossen.

Kritik an Kunasek

Bereits im Oktober hatte Landeshauptmann Mario Kunasek laut KPÖ versprochen, dass es zu keinen Verschlechterungen beim Altstadtschutz kommen werde. Seine Beantwortung einer KPÖ-Anfrage im Landtag sorgt bei der Partei jedoch für weitere Kritik. „Landeshauptmann Kunasek verkauft den Abbau von Schutzbestimmungen für ein Weltkulturerbe als „Deregulierung“ und nimmt damit in Kauf, dass wirtschaftliche Profitinteressen über dem Erhalt unseres historischen Erbes stehen. Die massiven Bedenken und Sorgen aus der Bevölkerung konnten nicht ausgeräumt werden“, kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.

©KPÖ KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler warnt vor einer Schwächung des Grazer Altstadtschutzes und fordert die Landesregierung zum Umdenken auf.

KPÖ fordert Umdenken

Da die Gesetzesänderung noch nicht beschlossen ist, sieht die KPÖ weiterhin die Möglichkeit, die umstrittenen Pläne zurückzunehmen. „Wenn Kunasek davon spricht, dass das Gesetz noch nicht in Stein gemeißelt und dass eine breite Beteiligung der Bevölkerung gewünscht ist, muss er diesen schönen Worten auch Taten folgen lassen und die Verschlechterungen zurücknehmen“, fordert Klimt-Weithaler.