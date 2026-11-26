Der Schneefall sorgte am Donnerstag, dem 26. November 2026, für zahlreiche Einschränkungen im Grazer Busverkehr. Mittlerweile fahren alle Linien wieder auf ihren gewohnten Strecken. Verspätungen gibt es aber weiterhin.

Nach zahlreichen Einschränkungen im Grazer Busverkehr hat sich die Lage am Donnerstagnachmittag gebessert. Wie die Holding Graz um 16.33 Uhr mitteilte, fährt mittlerweile auch die Linie 53 wieder auf ihrer gewohnten Strecke. Zuvor musste diese umgeleitet werden und konnte die Haltestellen Schrödingerstraße und Kleiststraße nicht anfahren. Geduld ist bei den Fahrgästen allerdings weiterhin gefragt: „Noch immer gibt es im gesamten Netz starke Verspätungen“, so die Holding Graz.

Bus musste gezogen werden

Wie 5 Minuten bereits berichtete, sorgte der Wintereinbruch im Laufe des Tages für zahlreiche Probleme auf den Grazer Straßen. An der Kreuzung Grottenhofstraße und Krottendorfer Straße kam ein Bus nicht mehr ohne fremde Hilfe weiter. Das Fahrzeug musste gezogen werden. Besonders schwierig waren die Verhältnisse auf jenen Strecken, auf denen die Busse Steigungen überwinden mussten. Betroffen waren unter anderem die Linien 33, 53, 58, 62, 63 und 66.

Straßen gesperrt

Auch vorübergehende Straßensperren machten dem öffentlichen Verkehr zu schaffen. Gegen Mittag ließ die Polizei die Riesstraße und die Waltendorfer Hauptstraße sperren. Während die Linie 58 nur noch bis zum LKH fahren konnte, musste die Linie 60 ihren Betrieb vorerst einstellen. Um 12.50 Uhr gab die Holding Graz schließlich bekannt, dass beide Sperren aufgehoben wurden und die betroffenen Linien wieder wie gewohnt fahren konnten.

Auch Bims waren betroffen

Doch nicht nur bei den Bussen kam es im Laufe des Vormittags zu Einschränkungen. Ein Oberleitungsschaden im Bereich des Stadions Liebenau führte zu einer Unterbrechung der Straßenbahnlinie 4. Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn in St. Peter musste zudem für die Linie 6 ein Ersatzverkehr eingerichtet werden. Gegen 10.30 Uhr waren beide Straßenbahnlinien wieder unterwegs.

Über 200 Einsätze

Auch abseits der Landeshauptstadt hielt der Wintereinbruch die Einsatzkräfte auf Trab. Innerhalb von nur zwölf Stunden mussten die steirischen Feuerwehren zu mehr als 200 Einsätzen ausrücken. Besonders häufig waren Fahrzeugbergungen notwendig. Hängen gebliebene Lastwagen blockierten immer wieder Straßenabschnitte und erschwerten dem Winterdienst die Arbeit.