Winterliche Kulisse zum Auftakt der Adventzeit: Am Donnerstagabend, dem 26. November 2026, wurde der Christbaum im Grazer Burggarten zum Leuchten gebracht. Rund 200 Gäste waren dabei.

Schneebedeckte Äste und festlich leuchtende Lichter sorgten am Donnerstagabend im Grazer Burggarten für eine vorweihnachtliche Kulisse. Aufgrund der Baustelle im Grazer Burghof fand das traditionelle Einschalten der Christbaumbeleuchtung erneut am Vorplatz der Orangerie statt. Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) begrüßten rund 200 Gäste. Letzterer war in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) vor Ort.

Baum aus der Weststeiermark

Der Christbaum hat auch heuer wieder seine Wurzeln in der Weststeiermark. Wie jedes Jahr stammt er aus St. Johann ob Hohenburg in der Gemeinde Söding-St. Johann. Gespendet wurde der Baum von der Steiermärkischen Landarbeiterkammer. Dass er nun in festlichem Glanz erstrahlt, ist den Schülern der Berufsschule Eibiswald zu verdanken, die für die Lichtinstallation sorgten.

©Land Steiermark/Robert Binder Die Lichter des mit Schnee bedeckten Christbaumes erstrahlten in festlichem Glanz.

Zeit füreinander

Neben der festlichen Beleuchtung stand auch das Miteinander im Mittelpunkt. „Die Beleuchtung unseres Christbaumes ist ein schöner Moment, der uns auf die Adventzeit einstimmt und daran erinnert, worauf es gerade in dieser besonderen Zeit ankommt: Zusammenhalt, Gemeinschaft und Zeit füreinander. Der Christbaum steht für Hoffnung, Zuversicht und die Werte, die unsere Steiermark ausmachen“, erklärte Kunasek in seinen Grußworten. Zudem bedankte er sich bei der Landarbeiterkammer und den Schülern der Berufsschule Eibiswald.

Dank zum Advent

Auch Kornhäusl nutzte den vorweihnachtlichen Anlass, um auf die Bedeutung des Zusammenhalts aufmerksam zu machen. „Gerade in der Vorweihnachtszeit sollten wir uns darauf besinnen, was unsere Gemeinschaft ausmacht: ein gutes Miteinander, gegenseitige Wertschätzung und gelebter Zusammenhalt.“ Sein besonderer Dank galt den Mitarbeitern des Landes Steiermark. Abschließend wünschte er allen eine schöne und besinnliche Adventzeit.