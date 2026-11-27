Ob bei minus 50 oder plus 180 Grad: An der FH JOANNEUM können elektrische Antriebstechnologien unter extremen Bedingungen getestet werden. Rund zwei Millionen Euro wurden in den neuen Prüfstand in der Steiermark investiert.

Die Automobilindustrie befindet sich im Wandel. Um den Umstieg auf elektrische Antriebe voranzutreiben, setzt die FH JOANNEUM auf den Ausbau ihrer Forschungsinfrastruktur. Am Donnerstag, dem 26. November 2026, wurde am Institut Fahrzeugtechnik ein neuer Inverter-Prüfstand eröffnet. Dieser ist österreichweit der erste seiner Art, an dem akkreditierte Messungen angeboten werden können.

Tests bei Extremhitze

Ein Inverter ist ein wesentlicher Bestandteil eines Elektroautos. Er wandelt den Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom für den Elektromotor um. Je effizienter er arbeitet, desto größer ist die Reichweite des Fahrzeugs. Am neuen Prüfstand können Temperaturen zwischen minus 50 und plus 180 Grad Celsius eingestellt und auch Fehlerzustände gezielt erzeugt werden. „Ein Inverter zeigt erst im Zusammenspiel mit Batterie und Motor, was er kann. Genau das prüfen wir nun in unserem Prüffeld an der FH JOANNEUM am gesamten elektrischen Antrieb unter Bedingungen, wie sie im realen Fahrbetrieb auftreten“, erklärt Kurt Steiner, Leiter des Instituts Fahrzeugtechnik.

©FH JOANNEUM / Fabian Hasler Am neuen Prüfstand der FH JOANNEUM können elektrische Antriebe bei Temperaturen zwischen minus 50 und plus 180 Grad Celsius getestet werden.

Mehr als nur Autos

Doch nicht nur die Automobilindustrie soll von der neuen Anlage profitieren. Auch Wechselrichter für Photovoltaikanlagen können dort getestet werden. Ausgestattet wurde der Prüfstand mit Test- und Prüftechnik der AVL List GmbH. Auch Wirtschaftslandesrat Willibald Ehrenhöfer betont die Bedeutung der Investition: „Die Steiermark soll auch in der Mobilität der Zukunft zu den führenden Technologiestandorten Europas zählen.“

Million für Forschung

Neben der Investition in den Prüfstand konnte sich die FH JOANNEUM auch Fördermittel in Höhe von knapp einer Million Euro für drei Projekte in der Batterieforschung sichern. Das größte davon zählt zu den drei bestbewerteten von insgesamt 52 österreichweit eingereichten Projekten. Untersucht wird unter anderem, wie sich die Zusammenarbeit von Batterie, Leistungselektronik und Antrieb auf die Lebensdauer von Batterien auswirkt. Dabei kommt auch der neue Prüfstand zum Einsatz. Weitere Forschungsprojekte beschäftigen sich mit der einfacheren Reparatur von Batterien in Elektroautos sowie mit Batteriesystemen für elektrisch betriebene Baumaschinen.

Vorteile für Studenten

Von der neuen Anlage profitieren aber nicht nur Unternehmen und Forscher, sondern auch die Studierenden der FH JOANNEUM. Sie können an der neuen Infrastruktur arbeiten und lernen, wie elektrische Antriebe unter realitätsnahen Bedingungen geprüft werden. Auch das Formula-Student-Team Joanneum Racing Graz profitiert davon. Das Team verbindet das Studium mit der Fahrzeugentwicklung und zählt als weltweit zweitbestes Team zu den erfolgreichsten seiner Art.