Rund ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod der Grazer Influencerin Stefanie P. muss sich ihr damaliger Ex-Freund ab Freitag vor Gericht verantworten. Dem Mann werden Mord und Störung der Totenruhe vorgeworfen. Verhandelt wird der Fall vor einem Geschworenengericht am Grazer Landesgericht.

Angeklagter bestreitet Mordvorwurf

Der Mann weist den Vorwurf einer vorsätzlichen Tötung weiterhin zurück. Seiner Darstellung zufolge kam es im Zuge eines Streits zu einem Unfall. Stefanie P. habe dabei ein Messer in der Hand gehalten und sich selbst am Hals verletzt. Er habe anschließend versucht, die Blutung zu stoppen. Laut den Ermittlungsergebnissen starb die 31-Jährige durch Ersticken. Nach ihrem Tod wurde ihr Leichnam in einen Koffer gelegt und mit einem Auto nach Slowenien gebracht. Dort soll der Angeklagte den Koffer in einem Waldstück vergraben haben. Das verwendete Fahrzeug wurde anschließend auf einem Parkplatz in Brand gesetzt.

Wechsel in der Verteidigung kurz vor Prozessbeginn

Wenige Tage vor dem Prozess kam es zu einer Änderung im Verteidigerteam: Die Wiener Anwältin Astrid Wagner vertritt den Angeklagten nicht mehr. Stattdessen soll ein Grazer Strafverteidiger seine Interessen vor Gericht übernehmen. Als Grund für die Trennung wurden Differenzen zwischen dem Angeklagten und seiner bisherigen Anwältin genannt. Der Prozess ist auf zwei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird am 30. November erwartet. Im Falle einer Verurteilung wegen Mordes drohen dem Angeklagten zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.