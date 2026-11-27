Während der starke Schneefall am Donnerstag in Graz für Einsätze und Öffi-Probleme sorgte, nutzte eine Gruppe Sportler die weiße Pracht für spektakuläre Abfahrten. Videos zeigen sie unter anderem am Schlossberg und in Mariatrost.

Der starke Schneefall in Graz sorgte nicht nur für Einsätze und Öffi-Verspätungen, sondern auch für spektakuläre Ski-Stunts mitten in der Stadt. Eine Grazer Crew verrät 5 Minuten, was dahintersteckt.

Der starke Schneefall in Graz sorgte nicht nur für Einsätze und Öffi-Verspätungen, sondern auch für spektakuläre Ski-Stunts mitten in der Stadt. Eine Grazer Crew verrät 5 Minuten, was dahintersteckt.

Ungewöhnliche Bilder bot der Schneefall am Donnerstag in Graz: Statt auf präparierten Pisten waren einige Ski- und Snowboardfahrer mitten in der Stadt unterwegs. Auf Instagram verbreiteten sich Videos, welche die Sportler bei ihren Stunts am Grazer Schloßberg und bei der Basilika in Mariatrost zeigen. Besonders spektakulär ist eine Aufnahme aus Mariatrost: Darauf ist ein Skifahrer zu sehen, der die schneebedeckten Stufen hinunterfährt. Dazu stellen die Sportler die Frage: „Graz Mariatrost, wie viele Stufen in 18 Sekunden?“ Auch die Wintersport-Clips am Schloßberg sorgen für Aufmerksamkeit. „Wer kennt den Freund, der behauptet, in Graz kann man im Winter nichts machen?“, heißt es augenzwinkernd in einer Videobeschreibung.

Grazer Crew gibt es bereits seit 2017

Hinter den Aufnahmen steckt eine kleine Grazer Gruppe, die bereits seit mehreren Jahren gemeinsam unterwegs ist. Gegenüber 5 Minuten erzählen die Sportler, dass ihre Geschichte 2017 während der Schulzeit begonnen hat. Seither kommt die Crew immer wieder zusammen, sobald in Graz genügend Schnee liegt. „Dann sind wir am Schloßberg oder an verschiedenen Spots in Graz freestyle Skifahren, einfach aus Spaß an der Sache“, erklären sie.

„Ein paar Crashes sind immer dabei“

Dass bei den ungewöhnlichen Abfahrten nicht immer alles nach Plan läuft, verschweigen die jungen Sportler nicht. „Ein paar Crashes sind bei dem Sport immer dabei, ganz ohne geht’s nicht“, berichten sie gegenüber 5 Minuten. Wichtig sei, danach wieder aufzustehen und weiterzumachen: „Entscheidend ist, dass man wieder aufsteht und dranbleibt, auch wenn’s mal nicht gleich so klappt wie gedacht.“ Dabei komme auch die Sicherheit nicht zu kurz. „Mit Helm, Protektoren und etwas Erfahrung haben wir das aber gut im Griff“, betont die Crew.

Neuer Clip vom Kaiser-Josef-Platz

Für die Grazer Wintersportfans dürfte es übrigens noch mehr zu sehen geben: Die Gruppe kündigte gegenüber 5 Minuten bereits einen weiteren Clip an. Dieser soll den Kaiser-Josef-Platz zeigen. Zur Crew gehören Leander Uhrner, Dario Jakob, Paul Muster, Timon Trattner, Florian Feichtinger, Dominik Dür, Leo Hajek und Lilia Jakob. Sie sind mit Ski und Snowboards unterwegs und nutzen die seltenen Schneetage in Graz für ihre gemeinsamen Aktionen.