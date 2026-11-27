Traurige Nachrichten aus Graz: Peter Rantascha, langjähriger Seniorchef des Optikgeschäfts Optik Rantascha, ist am 18. November 2026 plötzlich und unerwartet verstorben. Das Unternehmen mit Standorten in Graz und Feldbach blickt auf eine lange Geschichte zurück: Es wurde 1948 von Rantaschas Großvater gegründet. Auf Facebook verabschiedete sich das Team von seinem Seniorchef. „Unendlich traurig und dankbar für die prägende Zeit behalten wir unseren Seniorchef in wundervoller Erinnerung“, heißt es in dem Beitrag. Gleichzeitig bedankt sich das Unternehmen bei Kundinnen und Kunden sowie Wegbegleitern für die Anteilnahme.

Seit 1946 in Familienhand

Peter Rantascha war Augenoptikermeister und übernahm den Betrieb nach dem überraschenden Tod seines Vaters im Jahr 1985. Zuvor hatte er das Handwerk bei seinem Großvater gelernt und bereits 1979 seine Lehre abgeschlossen. Später stiegen auch seine Söhne Alexander und Oliver in das Unternehmen ein. Heute wird Optik Rantascha von der nächsten Generation weitergeführt. Die Trauerfeier findet am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, um 11 Uhr in der Grazer Feuerhalle statt. „Wir werden Dich immer in unseren Herzen tragen“, heißt es in der Parte. Auch das Team von Optik Rantascha verabschiedet sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden lieber Peter.“