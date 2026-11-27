Ab 4. Dezember gibt es in der Grazer Sporgasse eine neue Adresse für Wein und mediterrane Kleinigkeiten. Das Lokal setzt auf österreichische und kroatische Weine.

In der Grazer Innenstadt eröffnet Anfang Dezember eine neue Weinbar. In der Sporgasse 29 nimmt am Freitag, dem 4. Dezember, das „Mizol Graz“ den Betrieb auf. Auf der Weinkarte stehen österreichische und kroatische Tropfen, dazu werden mediterrane Spezialitäten angeboten. Hinter dem Lokal stehen Geschäftsführerin Chiara Trikic und ihr Partner Bene. Trikic lebt seit zehn Jahren in Graz. Die Idee für die Weinbar stammt aus Istrien: In Rovinj gibt es bereits ein Lokal mit dem Namen Mizol. Das Konzept mit einem eigenen Schwerpunkt auf heimischen Weinen soll nun auch in Graz umgesetzt werden.

Österreichische und kroatische Weine

Rund 60 Prozent der Weine auf der Karte stammen aus Österreich, etwa 40 Prozent aus Kroatien. Die Auswahl umfasst unterschiedliche Regionen und Rebsorten. Bei der Entscheidung sollen Gäste auch persönlich beraten werden. Vorkenntnisse seien dafür nicht notwendig, heißt es von den Betreibern. „Ich würde gerne diese Leichtigkeit, die man im Urlaub bei einem Glas Wein hat, nach Graz bringen“, sagt Trikic zu ihrer Idee.

Prosciutto, Käse und Trüffelprodukte

Neben Wein stehen auch kleine Speisen auf der Karte, die sich zum Teilen eignen. Angeboten werden unter anderem istrischer Käse, verschiedene Prosciutto-Spezialitäten, Oliven und Trüffelprodukte. Ein Teil der Produkte kann auch direkt im Lokal gekauft werden.

Weinverkostungen mit unterschiedlichen Konzepten

Wer verschiedene Weine probieren möchte, kann zwischen zwei Verkostungsformaten wählen. Beim klassischen Tasting werden fünf Weine pro Person ausgeschenkt. Die Auswahl wird an die Vorlieben der Gäste angepasst und mit Fingerfood ergänzt. Daneben gibt es ein spielerisches Format: Beim sogenannten „Wine-Tasting-Game“ entscheidet ein Würfel, ob österreichische oder istrische Weine verkostet werden. Das Angebot kostet 35 Euro pro Person.

Auch Glühwein im Dezember

Das Mizol Graz befindet sich im Innenhof der Sporgasse 29. In der Adventzeit soll dort zusätzlich Glühwein angeboten werden. Während in den Wintermonaten der Innenbereich genutzt wird, ist für die wärmere Jahreszeit auch ein Gastbereich im Innenhof vorgesehen. Geöffnet ist das Lokal von Dienstag bis Samstag jeweils von 12 bis 24 Uhr.