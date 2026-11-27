Für Norbert Oberhauser endet Mitte 2027 seine Zeit beim ORF. Der Moderator gab die überraschende Entscheidung am Freitag selbst bekannt und blickt dankbar auf seine bisherige Laufbahn zurück.

Mit einer überraschenden Nachricht meldete sich der gebürtige Grazer Moderator Norbert Oberhauser am Freitag auf Instagram zu Wort: Seine Zeit beim ORF geht Mitte nächsten Jahres zu Ende. Der Sender verlängert seinen Vertrag nicht, wie der Moderator in seinem Posting bekannt gab. „Das kommt jetzt überraschend! Vor allem für mich“, schreibt Oberhauser und macht damit das bevorstehende Ende seiner ORF-Tätigkeit öffentlich.

Rückblick auf viele Jahre im Fernsehen

Oberhauser startete seine journalistische Laufbahn Anfang der 1990er-Jahre im ORF-Landesstudio Steiermark. Anschließend wechselte er zum Privatsender Puls 4, wo er über viele Jahre tätig war. Nach rund 15 Jahren kehrte er 2019 zum ORF zurück und übernahm die Moderation des Vorabendmagazins „Studio 2“. Auch bei „Licht ins Dunkel“ stand er vor der Kamera, zudem moderierte er zeitweise die Tanzshow „Dancing Stars“.

„Freue mich auf neue Herausforderungen“

Trotz des überraschenden Abschieds blickt Oberhauser positiv in die Zukunft. In seinem Instagram-Posting bedankt er sich für die Erfahrungen, Begegnungen und Erlebnisse der vergangenen Jahre: „Mitte nächsten Jahres wird meine Zeit beim ORF zu Ende gehen. Nach vielen Jahren ist das natürlich ein Einschnitt. Ich blicke jedoch mit großer Dankbarkeit auf eine spannende Zeit, viele besondere Begegnungen und unzählige schöne Momente zurück.“ Für die Zeit danach zeigt sich der Moderator offen: „Und das Leben bleibt nicht stehen. Ich bin gespannt auf das, was kommt, und freue mich auf neue Herausforderungen.“ Bis zu seinem Abschied wolle er noch einmal alles geben. „Bis dahin heißt es: Noch einmal Vollgas! Und dann schauen wir, was kommt“, schreibt Oberhauser abschließend.